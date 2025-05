O governo interino do Bangladesh reagiu com choque, na segunda-feira, ao apelo de um político da vizinha Índia para o envio de forças de manutenção da paz da ONU para proteger os hindus e outras minorias de ataques violentos.

Em agosto, uma revolta liderada por estudantes resultou na destituição da Primeira-ministra Sheikh Hasina, que governou com mão de ferro durante 15 anos.

Nas horas caóticas que se seguiram à sua destituição, as represálias contra os supostos apoiantes do seu regime levaram a vários ataques contra a comunidade minoritária hindu. Os dirigentes da comunidade hindu manifestaram o receio de novos atos de violência.

A Ministra-chefe Mamata Banerjee, do estado indiano de Bengala Ocidental - um estado com estreitos laços culturais e linguísticos com o Bangladesh - exortou Nova Deli, na segunda-feira, a apelar às Nações Unidas para que expressasse as suas preocupações.

“As forças de manutenção da paz podem ser enviadas para o Bangladesh e o nosso povo pode ser salvo”, disse Banerjee.

Interesses mútuos

O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Bangladesh, Touhid Hossain, lamentou o que é visto como uma das maiores críticas da Índia à liderança do país desde a destituição de Hasina.

“Não sei porque é que Mamata Banerjee fez tal declaração, não consigo entender. Conheço-a pessoalmente, visitei a sua casa várias vezes”, disse aos jornalistas.

Touhid acusou os meios de comunicação social indianos de difundirem informações incorretas sobre a situação dos hindus no Bangladesh, mas transmitiu uma mensagem mais conciliatória ao governo vizinho.

“Os problemas podem ser resolvidos”, disse ele. “Os interesses mútuos devem ser protegidos e o Bangladesh deseja manter uma relação amigável com a Índia.”

Touhid, membro do gabinete interino encarregado de implementar reformas democráticas após a destituição de Hasina, disse que também se reuniu com outros diplomatas estrangeiros para esclarecer mal-entendidos sobre questões de minorias.

Num país com 170 milhões de habitantes, o sentimento geral do público mudou de forma negativa em relação ao principal apoiante internacional de Hasina, a Índia.