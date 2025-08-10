GUERRA EM GAZA
'Digam-nos como ele morreu': Salah critica homenagem da UEFA ao 'Pelé palestiniano' morto por Israel
O tweet da UEFA sobre a morte de Al-Obeid não mencionou como ele foi morto e não continha qualquer condenação.
Uma das maiores estrelas da PL, Salah, já anteriormente defendeu que a ajuda humanitária seja permitida entrar em Gaza e apelou a um cessar-fogo. / Reuters
10 de agosto de 2025

O avançado do Liverpool Mohamed Salah criticou a homenagem da UEFA ao falecido Suleiman Al-Obeid, conhecido como o "Pelé palestiniano", depois do órgão dirigente do futebol europeu ter falhado em referenciar que ele foi morto por Israel enquanto esperava por comida humanitária na Gaza sitiada.

Numa breve publicação na plataforma de redes sociais X no sábado, a UEFA chamou ao antigo membro da seleção nacional "um talento que deu esperança a inúmeras crianças, mesmo nos momentos mais sombrios."

O tweet da UEFA não mencionou como ele morreu, e não continha qualquer condenação ou apelo ao cessar-fogo.

Salah respondeu ao tweet: "Podem dizer-nos como ele morreu, onde e porquê?"

A Associação de Futebol da Palestina disse que Al-Obeid, 41 anos, foi morto por um ataque israelita visando civis que esperavam por ajuda humanitária no sul de Gaza.

Uma das maiores estrelas da Premier League, Salah, egípcio de 33 anos, já anteriormente defendeu que a ajuda humanitária seja permitida entrar em Gaza e apelou a um cessar-fogo.

Salah já é um dos melhores jogadores na história da PL, situando-se no quinto lugar nos marcadores de todos os tempos da PL com 186 golos e 87 assistências. É também um dos melhores jogadores do mundo atualmente.

Genocídio contra atletas

Israel matou mais de 800 atletas palestinianos desde 7 de outubro de 2023, segundo funcionários palestinianos.

Segundo a ONU, Israel matou pelo menos 1.373 palestinianos desde 27 de maio enquanto procuravam comida sob a controversa Fundação Humanitária de Gaza (GHF) apoiada pelos EUA e Israel, que é condenada como uma "armadilha da morte."

A Associação de Futebol da Palestina disse numa declaração: "O antigo jogador da seleção nacional Suleiman al-Obaid foi martirizado durante um ataque das forças de ocupação enquanto esperava por ajuda humanitária na Faixa de Gaza."

Al-Obaid, de 41 anos, nascido em Gaza e pai de cinco filhos, é visto como uma das estrelas mais brilhantes da história do futebol palestiniano. Jogou 24 partidas oficiais pela seleção nacional e marcou dois golos.

