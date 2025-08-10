O avançado do Liverpool Mohamed Salah criticou a homenagem da UEFA ao falecido Suleiman Al-Obeid, conhecido como o "Pelé palestiniano", depois do órgão dirigente do futebol europeu ter falhado em referenciar que ele foi morto por Israel enquanto esperava por comida humanitária na Gaza sitiada.

Numa breve publicação na plataforma de redes sociais X no sábado, a UEFA chamou ao antigo membro da seleção nacional "um talento que deu esperança a inúmeras crianças, mesmo nos momentos mais sombrios."

O tweet da UEFA não mencionou como ele morreu, e não continha qualquer condenação ou apelo ao cessar-fogo.

Salah respondeu ao tweet: "Podem dizer-nos como ele morreu, onde e porquê?"

A Associação de Futebol da Palestina disse que Al-Obeid, 41 anos, foi morto por um ataque israelita visando civis que esperavam por ajuda humanitária no sul de Gaza.

Uma das maiores estrelas da Premier League, Salah, egípcio de 33 anos, já anteriormente defendeu que a ajuda humanitária seja permitida entrar em Gaza e apelou a um cessar-fogo.