Os passageiros enfrentaram um verdadeiro caos na segunda-feira, uma vez que os funcionários da rede do metro de Londres iniciaram uma greve de cinco dias, fechando estações e obrigando as pessoas a trabalhar a partir de casa ou a utilizar meios de transporte alternativos.

Milhares de pessoas formaram filas para tentar embarcar em autocarros lotados, enquanto outras, a contragosto, optaram por caminhar ou pedalar.

Os Transport for London (TfL), que administram o metro, também conhecidos como Tube, alertaram que haveria pouco ou nenhum serviço entre segunda e quinta-feira devido à primeira grande greve em mais de dois anos.

Lauren, de 53 anos, que trabalha como administradora no setor de construção, disse à AFP que precisou de ir a pé alguns quilómetros até ao trabalho no centro de Londres, em vez de pegar o metro como de costume.

"É um grande incómodo. Não tenho simpatia pelos motoristas do metro. Eles deveriam voltar ao trabalho", afirmou.

O sindicato RMT convocou a greve no Tube – que transporta até cinco milhões de passageiros por dia – como parte de uma luta por melhores salários e condições de trabalho.

Os motoristas estão em greve em conjunto com trabalhadores de sinalização e manutenção, após rejeitarem a proposta da TfL de um aumento salarial de 3,4%.

Os trabalhadores também exigem uma redução na carga horária.

"Não estamos a fazer greve para prejudicar pequenos negócios ou o público", disse um porta-voz do RMT.

"Esta greve ocorre devido à postura intransigente da gestão da TfL e a sua recusa em considerar uma pequena redução na semana de trabalho", acrescentou.

Concertos adiados