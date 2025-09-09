Os passageiros enfrentaram um verdadeiro caos na segunda-feira, uma vez que os funcionários da rede do metro de Londres iniciaram uma greve de cinco dias, fechando estações e obrigando as pessoas a trabalhar a partir de casa ou a utilizar meios de transporte alternativos.
Milhares de pessoas formaram filas para tentar embarcar em autocarros lotados, enquanto outras, a contragosto, optaram por caminhar ou pedalar.
Os Transport for London (TfL), que administram o metro, também conhecidos como Tube, alertaram que haveria pouco ou nenhum serviço entre segunda e quinta-feira devido à primeira grande greve em mais de dois anos.
Lauren, de 53 anos, que trabalha como administradora no setor de construção, disse à AFP que precisou de ir a pé alguns quilómetros até ao trabalho no centro de Londres, em vez de pegar o metro como de costume.
"É um grande incómodo. Não tenho simpatia pelos motoristas do metro. Eles deveriam voltar ao trabalho", afirmou.
O sindicato RMT convocou a greve no Tube – que transporta até cinco milhões de passageiros por dia – como parte de uma luta por melhores salários e condições de trabalho.
Os motoristas estão em greve em conjunto com trabalhadores de sinalização e manutenção, após rejeitarem a proposta da TfL de um aumento salarial de 3,4%.
Os trabalhadores também exigem uma redução na carga horária.
"Não estamos a fazer greve para prejudicar pequenos negócios ou o público", disse um porta-voz do RMT.
"Esta greve ocorre devido à postura intransigente da gestão da TfL e a sua recusa em considerar uma pequena redução na semana de trabalho", acrescentou.
Concertos adiados
A TfL declarou estar "profundamente desapontada" com a continuidade das greves.
"Deixamos claro que a exigência de uma redução na semana de trabalho é inviável e impraticável", afirmou Claire Mann, Diretora de operações da TfL.
Os organizadores de concertos foram forçados a adiar dois espectáculos do cantor americano Post Malone, programados para domingo e segunda-feira no estádio Tottenham Hotspur.
"Sem o serviço de metro, é impossível levar as pessoas para o concerto e garantir que voltem para casa com segurança", publicou a Live Nation UK na plataforma X.
Os comboios noutras redes estavam a operar na segunda-feira, mas frequentemente com interrupções, já que preocupações com superlotação fizeram com que os serviços não parassem em estações partilhadas com linhas do metro.
Amita, uma funcionária pública no setor da regulação, disse que deslocou-se no seu comboio habitual até à estação London Bridge, no centro de Londres, e depois fez uma caminhada adicional de 45 minutos até ao escritório.
"Todos nós temos um trabalho a fazer. Eu trabalho no setor público e recebo aumentos salariais mínimos", afirmou à AFP.
Aida, uma estudante de 17 anos, estava a tentar chegar ao seu primeiro dia de aulas na faculdade.
"Vou chegar atrasada e estou sob advertência disciplinar. Se eu faltar ou me atrasar, posso ser expulsa do curso", disse.
Esta é a primeira grande greve do metro a ocorrer sob o governo trabalhista de Keir Starmer, que tomou posse como Primeiro-ministro em julho do ano passado.
O seu governo já enfrenta dificuldades nas sondagens e sofreu um golpe significativo na semana passada, quando a Vice-primeira-ministra Angela Rayner foi forçada a renunciar por pagar indevidamente os impostos da sua nova casa.