O Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a sua administração irá impor uma tarifa de 100% sobre os semicondutores importados, isentando as empresas que realocassem a sua produção para os Estados Unidos.

“Vamos impor uma tarifa muito elevada sobre chips e semicondutores”, disse Trump aos jornalistas na Casa Branca na quarta-feira.

“Mas se estiverem a construir nos Estados Unidos da América, não há custos.”

O Presidente fez o anúncio ao lado do CEO da Apple, Tim Cook, que revelou que a empresa investiria 100 mil milhões de dólares numa nova iniciativa de fabrico nos EUA.

O plano inclui uma instalação no Kentucky dedicada à produção de vidro pela Corning Inc., bem como parcerias alargadas com a Applied Materials e a Texas Instruments.

Trump enquadrou a tarifa como uma vitória para a indústria e os consumidores norte-americanos.

“Mesmo que estejam a construir e ainda não estejam a produzir, se se comprometerem a construir aqui, não haverá custos”, afirmou.

Pressão tarifária

A iniciativa da Apple surge num contexto de intensificação das ameaças tarifárias que têm afectado as empresas com cadeias de abastecimento globais.

A maioria dos iPhones vendidos nos EUA é montada na Índia, que agora enfrenta uma tarifa de 50% em duas partes no âmbito da repressão comercial mais ampla de Trump.