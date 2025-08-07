O Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a sua administração irá impor uma tarifa de 100% sobre os semicondutores importados, isentando as empresas que realocassem a sua produção para os Estados Unidos.
“Vamos impor uma tarifa muito elevada sobre chips e semicondutores”, disse Trump aos jornalistas na Casa Branca na quarta-feira.
“Mas se estiverem a construir nos Estados Unidos da América, não há custos.”
O Presidente fez o anúncio ao lado do CEO da Apple, Tim Cook, que revelou que a empresa investiria 100 mil milhões de dólares numa nova iniciativa de fabrico nos EUA.
O plano inclui uma instalação no Kentucky dedicada à produção de vidro pela Corning Inc., bem como parcerias alargadas com a Applied Materials e a Texas Instruments.
Trump enquadrou a tarifa como uma vitória para a indústria e os consumidores norte-americanos.
“Mesmo que estejam a construir e ainda não estejam a produzir, se se comprometerem a construir aqui, não haverá custos”, afirmou.
Pressão tarifária
A iniciativa da Apple surge num contexto de intensificação das ameaças tarifárias que têm afectado as empresas com cadeias de abastecimento globais.
A maioria dos iPhones vendidos nos EUA é montada na Índia, que agora enfrenta uma tarifa de 50% em duas partes no âmbito da repressão comercial mais ampla de Trump.
O Vietname, onde a Apple fabrica outros produtos importantes, já foi atingido com uma taxa de 20%.
A reunião de Cook com Trump marcou a continuação do esforço da empresa para garantir isenções tarifárias.
No início deste ano, o Presidente avisou a Apple que poderia enfrentar tarifas de pelo menos 25% se não trouxesse a produção do iPhone para os EUA.
Cook respondeu destacando os componentes fabricados nos EUA e prometeu uma mudança mais profunda em direção à produção nacional.
“Olha, ele não está a fazer este tipo de investimento em nenhum lugar do mundo, nem de perto”, disse Trump.
“Ele está a voltar. Quero dizer, a Apple está a voltar para a América.”
O novo compromisso de 100 mil milhões de dólares vem juntar-se ao compromisso anterior da Apple de investir 500 mil milhões de dólares em quatro anos nos EUA, elevando o seu investimento total previsto para 600 mil milhões de dólares.
Os projectos incluem uma nova fábrica de servidores em Houston, uma academia de fornecedores no Michigan e o aumento das despesas nacionais em toda a rede de fornecimento da Apple.
Ainda assim, os analistas alertam para o facto de muitos anúncios de investimento empresarial feitos desde a vitória de Trump nas eleições de 2024 poderem não se concretizar totalmente.
Trump disse que a administração poderia revelar novas tarifas na próxima semana sobre qualquer produto importado que contenha semicondutores - uma medida abrangente que provavelmente terá impacto em vários sectores.