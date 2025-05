O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Türkiye disse que os líderes europeus estão confusos sobre o que fazer se o mundo for dividido em várias esferas de influência.

“É perfeitamente possível que uma estrutura que inclua o Reino Unido, alguns países europeus e a Türkiye crie o seu próprio centro de atração na região”, afirmou Hakan Fidan na quinta-feira, em declarações à TV100, um canal de televisão turco.

“Esta capacidade existe; a oportunidade está lá. É simplesmente uma questão de ter vontade e de a perseguir”, acrescentou Fidan. Fidan sublinhou que o Reino Unido provavelmente não teria saído da União Europeia (UE) se a Türkiye tivesse aderido ao bloco em 2007-2008.

“Uma estrutura que incluísse a Türkiye e o Reino Unido na UE teria inevitavelmente desenvolvido a sua própria política externa e arquitetura de segurança muito mais cedo”, defendeu.

Fidan sublinhou ainda que a UE afectou 800 mil milhões de euros ao programa “Rearmar a Europa”, numa altura em que os países europeus se esforçam por aumentar as suas capacidades de defesa - uma área em que a Türkiye tem brilhado.

Poucos exércitos europeus são tão fortes como as forças militares turcas, com ferramentas testadas e comprovadas nos campos de batalha, observou, sublinhando as preocupações europeias sobre o que acontecerá se os EUA “retirarem o seu guarda-chuva de segurança”.

TRT Global - A candidatura da Türkiye à UE ganha impulso TRT Global - À medida que a Türkiye e a Polónia fortalecem os seus laços, Erdogan enfatiza o papel-chave de Ancara na segurança europeia e a perspectiva da adesão à UE. 🔗

A adesão à UE continua a ser uma prioridade

Em declarações à TV100, o principal diplomata turco sublinhou que as relações entre a Türkiye e os países europeus estão em boas condições.

“Temos um volume total de comércio de mais de 200 mil milhões de dólares com toda a Europa. É o volume de comércio mais equilibrado do mundo, para ambas as partes”, afirmou.

Destacando as dificuldades em restabelecer as relações com as instituições da UE que foram de alguma forma cortadas em 2019, Fidan observou que a adesão à UE continua a ser uma prioridade estratégica para Ancara. No entanto, observou que a UE não parece abordar a questão de forma semelhante.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros expressou a intenção da Türkiye de adotar uma postura construtiva que considere os interesses de ambas as partes durante as negociações, afirmando que a atmosfera negativa que prevaleceu na UE desde 2019 diminuiu.

Guerra na Ucrânia

O diplomata turco referiu ainda que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia será um teste para os países europeus, incluindo a Türkiye, no que diz respeito à vontade de cada parte em intervir para se protegerem mutuamente.

Comentando a diferença de opinião sobre a forma de pôr termo à guerra na Ucrânia, Fidan afirmou: “O início da guerra na Ucrânia dividiu as partes e o seu fim está a dividi-las também. As declarações da Türkiye desde o início estão agora a ser expressas pelos EUA”.

Desde o início que Ancara tem apelado ao fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que dura há mais de três anos, através de negociações. Esta abordagem foi agora adoptada pelos EUA sob a presidência de Donald Trump.

“Continuaremos a fazer tudo o que pudermos em termos políticos, técnicos e militares”, disse Fidan, assegurando que a Türkiye, o único país da NATO que há muito defende um cessar-fogo, está pronta para intensificar os esforços de mediação entre a Rússia e a Ucrânia.

Fidan referiu que só será possível realizar conversações de paz “genuínas” se todas as partes estiverem presentes. A Türkiye convidou a Ucrânia a acolher novamente as conversações de paz.