O grupo de resistência palestiniano Hamas disse ter recebido uma nova proposta de cessar-fogo dos EUA através de mediadores e expressou a sua disponibilidade para retomar as negociações.
"Recebemos algumas propostas (ideias) por parte dos EUA através de mediadores para alcançar um acordo de cessar-fogo", disse o grupo numa declaração através do Telegram no domingo.
Hamas acolheu qualquer movimento que apoie "esforços para parar a agressão contra o nosso povo".
O grupo manifestou a sua disponibilidade para "sentar-se imediatamente à mesa de negociações para discutir a libertação de todos os prisioneiros em troca de uma declaração clara de fim da guerra e uma retirada completa (das forças israelitas) da Faixa de Gaza".
O Hamas também concordou com a formação de um comité palestiniano independente para gerir os assuntos administrativos do enclave e exigiu que Israel garanta o seu compromisso com o que for acordado no âmbito do acordo, "para evitar uma repetição de experiências passadas onde acordos foram alcançados, mas depois rejeitados ou anulados".
Netanyahu: 'A considerar seriamente' a proposta de Trump
Notou que em 18 de agosto aceitou uma proposta dos mediadores Egito e Catar baseada numa proposta do Enviado Especial dos EUA, Steve Witkoff, e a "ocupação israelita não respondeu até agora, mas continuou os seus massacres e campanha de limpeza étnica".
"Por conseguinte, o movimento Hamas mantém-se em contacto constante com os mediadores para avançar com essas ideias num acordo abrangente que satisfaça as exigências do nosso povo", acrescentou.
O Presidente dos EUA Donald Trump disse no domingo que apresentou uma proposta para alcançar um cessar-fogo e acordo de troca de reféns em Gaza, alegando aprovação israelita total. O gabinete do Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que ainda estão a "considerar seriamente" a proposta de Trump.
O Hamas declarou repetidamente a sua disponibilidade para concluir um acordo abrangente com Israel para libertar todos os reféns israelitas em troca de prisioneiros palestinianos, acabar com a guerra em Gaza, e garantir a retirada completa das forças israelitas.
Contudo, Netanyahu rejeitou tais propostas, insistindo em vez disso em acordos parciais que lhe permitiriam atrasar e impor novas condições em cada fase das negociações.