O grupo de resistência palestiniano Hamas disse ter recebido uma nova proposta de cessar-fogo dos EUA através de mediadores e expressou a sua disponibilidade para retomar as negociações.

"Recebemos algumas propostas (ideias) por parte dos EUA através de mediadores para alcançar um acordo de cessar-fogo", disse o grupo numa declaração através do Telegram no domingo.

Hamas acolheu qualquer movimento que apoie "esforços para parar a agressão contra o nosso povo".

O grupo manifestou a sua disponibilidade para "sentar-se imediatamente à mesa de negociações para discutir a libertação de todos os prisioneiros em troca de uma declaração clara de fim da guerra e uma retirada completa (das forças israelitas) da Faixa de Gaza".

O Hamas também concordou com a formação de um comité palestiniano independente para gerir os assuntos administrativos do enclave e exigiu que Israel garanta o seu compromisso com o que for acordado no âmbito do acordo, "para evitar uma repetição de experiências passadas onde acordos foram alcançados, mas depois rejeitados ou anulados".

Netanyahu: 'A considerar seriamente' a proposta de Trump