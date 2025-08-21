O exército israelita declarou 63 sítios arqueológicos palestinianos na Cisjordânia ocupada como "locais do património israelita", informou um instituto de pesquisa palestiniano, em clara violação do direito internacional e em flagrante incumprimento de obrigações internacionais.

Esta declaração surgiu na quarta-feira num relatório do Instituto de Pesquisa Aplicada de Jerusalém (Applied Research Institute-Jerusalem - ARIJ), uma organização não governamental, com o título "Sítios Arqueológicos no Governo de Nablus: Uma Arena Aberta para Planos de Confisco Israelita", revisto pela Agência Anadolu.

O relatório destaca que, de acordo com um folheto contendo ordens militares assinadas pelo General de Brigada Moti Almoz, chefe da Administração Civil Israelita sob o exército na Cisjordânia ocupada, 63 sítios foram classificados como "sítios históricos e arqueológicos israelitas".

O documento indicou que 59 desses sítios estão localizados na província de Nablus, três na província de Ramallah e um na província de Salfit.

O relatório argumenta que o ataque a sítios arqueológicos palestinianos por parte de Israel na Cisjordânia ocupada "não se trata apenas de formalidades administrativas ou legais, mas faz parte de uma política sistemática destinada a confiscar o património palestiniano."

Acrescentou que esta medida faz parte de "uma reconfiguração da identidade do património palestiniano para servir à narrativa israelita, especialmente porque a maioria dos sítios visados está localizada perto de postos avançados israelitas, colonatos ou outros locais coloniais — particularmente na província de Nablus."

O relatório enfatizou que "classificar estes sítios arqueológicos e históricos palestinianos como 'israelitas' constitui uma clara violação do direito internacional, um flagrante incumprimento de obrigações internacionais e uma ameaça direta à identidade nacional palestiniana."