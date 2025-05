O colapso do regime de Bashar al Assad, a 8 de dezembro de 2024, desencadeou uma mudança sísmica na Síria - uma mudança que Israel não vê como uma crise, mas como uma oportunidade para remodelar a paisagem estratégica da região em seu benefício.



Em resposta, Israel está a ir além da sua abordagem tradicional orientada para a segurança, calibrando a sua política para a Síria de modo a alinhá-la com objectivos estratégicos de longo prazo. A queda de Assad não só desmantelou o familiar status quo do “diabo que conhecemos”, como também introduziu novas incertezas - a principal das quais é a ascensão de uma liderança potencialmente alinhada com a Türkiye e o Ocidente, o que poderia minar a justificação de segurança, há muito defendida por Israel, para a sua presença nos ocupados Montes Golã (Colinas de Golã).

Ao mesmo tempo, Israel vê cada vez mais uma Síria fragmentada - dividida segundo linhas étnicas e sectárias - como um resultado mais fácil de gerir e estrategicamente favorável. No entanto, o recente acordo do governo sírio com as SDF, o ramo sírio do grupo terrorista YPG/PKK, no sentido de as integrar nas instituições do Estado, representa um novo desafio a esta visão. Esta medida assinala um esforço de Damasco para reafirmar a unidade nacional e pode potencialmente perturbar a estratégia de Israel de fomentar divisões na Síria. Para além disso, pode perfurar a política fragmentada de Israel para a Síria, aproximando do governo central uma entidade chave apoiada pelos EUA.



Este esforço de Damasco alinha-se com o impulso regional mais vasto - liderado pela Türkiye e outros actores - no sentido de manter a integridade territorial da Síria, em oposição direta à visão de Israel de uma Síria fragmentada.

Repetir o caso libanês: De “boa vedação” a “bom vizinho”



A evolução da abordagem de Israel na região reflecte cada vez mais um padrão de entrincheiramento territorial, preparando o terreno para a “Golanização” gradual do sul da Síria - uma trajetória moldada tanto por precedentes históricos como por imperativos estratégicos contemporâneos.



Durante a guerra civil na Síria, a principal preocupação de Israel em termos de segurança na Síria tem sido os grupos apoiados pelo Irão. Através da sua sofisticada Campanha Entre Guerras (MABAM, em hebraico), Israel conduziu ataques direcionados abaixo do limiar de uma guerra em grande escala, procurando interromper as rotas de abastecimento do Hezbollah e impedir a produção de sistemas de armamento avançados dentro da Síria.

No entanto, a influência do soft power do Irão estende-se para além da esfera militar - inserindo-se profundamente no regime, na economia e no tecido social da Síria. Este facto tem constituído um desafio complexo para Israel, que tem procurado contrariar através de intervenções estratégicas.



A abordagem de Israel baseia-se na sua histórica Política da Boa Cerca, iniciada em 1976 durante a guerra civil libanesa. Um aspeto fundamental desta estratégia foi o apoio direto de Israel ao Exército do Sul do Líbano (ELS), uma milícia essencialmente cristã que funcionou como sua força de representação no sul do Líbano. O ELS manteve a segurança dentro da zona de segurança auto-designada por Israel até à sua retirada em 2000.



Sob o pretexto de assistência humanitária, Israel estabeleceu relações transfronteiriças, como a do Portão de Fátima, perto de Metula, fornecendo ajuda médica e mantimentos às populações locais, em especial às que vivem no sul. Isto não só permitiu a Israel preencher estrategicamente o vazio de segurança e governação criado pelo conflito, como também ajudou a cultivar a boa vontade local e a reforçar a sua influência regional.



Embora a Política da Boa Cerca tenha sido inicialmente enquadrada como uma iniciativa humanitária, a presença prolongada de Israel no sul do Líbano acabou por contribuir para a ascensão do Hezbollah - um resultado que continua a ser uma lição fundamental para a sua atual estratégia na Síria.

Neste contexto, Israel tem adotado uma abordagem em duas fases, tirando partido do poder inteligente para promover os seus interesses políticos e de segurança. Como a dinâmica do conflito na Síria se assemelha cada vez mais à do Líbano, Israel replicou tácticas familiares, lançando operações humanitárias no interior da Síria logo em 2013. Estes esforços evoluíram mais tarde para a “Operação Boa Vizinhança” em 2016.



No âmbito desta iniciativa, Israel procurou cultivar uma zona aparentemente ocidental e de tendência liberal, prestando assistência humanitária e militar a grupos armados que operavam numa vasta área que abrangia Quneitra, Daraa e As-Suwayda.



O objetivo a longo prazo era estabelecer uma base de apoio nestas áreas que servisse de modelo para uma implementação mais alargada em toda a Síria. No entanto, antes da revolução, dois obstáculos fundamentais tinham impedido estes planos: A expansão da influência regional da Türkiye e a aliança da Rússia com Assad.

Em 2017, através da mediação russa, Israel aceitou o regresso do regime no sul da Síria em troca de manter os elementos apoiados pelo Irão a pelo menos 80 quilómetros das suas fronteiras, limitando efetivamente a sua própria capacidade de manobra na região.



Fragmentar a Síria: O jogo a longo prazo de Israel no sul



Os acontecimentos que se seguiram ao ataque de 7 de outubro expuseram uma realidade clara: a estratégia de contenção-retardamento de Israel no âmbito do MABAM não conseguiu dissuadir eficazmente o Hezbollah e outros elementos apoiados pelo Irão na região.



Embora o colapso abrupto do regime de Assad e a diminuição da influência da Rússia e do Irão tenham produzido resultados favoráveis em termos de segurança para Israel, também deram origem a novos dilemas estratégicos. A preocupação mais premente é a emergência de uma nova liderança síria, alinhada com a Türkiye e o Ocidente, que represente a maioria da população da Síria e não represente uma ameaça militar direta a Israel. Um tal governo poderia minar as justificações de Israel, baseadas na segurança, para a continuação da ocupação dos Montes Golã.

Reconhecendo este risco, Israel rapidamente actuou para deslegitimar a nova administração - rotulando-a de “entidade terrorista” e lançando ataques contra as infra-estruturas militares herdadas sob o pretexto de ameaças à segurança. Paradoxalmente, Israel anunciou planos para duplicar a população no Golã ocupado, face às suas crescentes preocupações com a segurança, sinalizando um firme empenhamento na sua invasão.



Tendo investido na região durante anos, Israel procurou capitalizar a retirada da Rússia, avançando para além da ocupação da Linha de Retirada de 1974 e estendendo-se às áreas ricas em água de Dara. Nomeadamente, estas são as mesmas terras onde Israel conduziu operações humanitárias desde 2013, sublinhando a natureza estratégica a longo prazo do seu envolvimento.



A justificação oficial para esta expansão territorial continua a ser as preocupações de segurança de Israel e a proteção das comunidades dos drusos. No entanto, as acções de Israel enviam uma mensagem clara a Damasco: um aviso de que qualquer tentativa de reafirmar o controlo sobre o sul será enfrentada com força.



Nesta fase, o objetivo a longo prazo de Israel parece claro - procura impedir o surgimento de uma Síria forte e unificada que possa constituir uma futura ameaça à segurança. O meio mais eficaz de o conseguir é através da fragmentação da Síria em entidades políticas fracas e divididas, assegurando que nenhuma autoridade central em Damasco possa desafiar a posição de Israel no norte.

Esta estratégia também levanta a possibilidade de o controlo israelita se estender para além dos Montes Golã ocupados, reforçando a “Golanização” do sul da Síria - uma trajetória moldada por precedentes históricos e cálculos geopolíticos contemporâneos.



Síria, Türkiye e Israel



Com base numa doutrina de segurança que é anterior à sua fundação, Israel há muito que considera os grupos minoritários do Médio Oriente como parceiros integrais da sua estratégia de segurança. Uma componente essencial da visão de Israel para uma Síria fragmentada é a estrutura que atualmente tomou forma sob a forma da organização terrorista PYD/YPG.



Esta entidade representa não só a ambição mais vasta de Israel de remodelar a paisagem política da Síria, mas também reflecte a perspetiva histórica de Israel em relação aos grupos curdos no Médio Oriente. No entanto, o recente acordo entre a Síria e as FDS põe em causa esta abordagem, neutralizando potencialmente um dos principais instrumentos de divisão de Israel na Síria.



A Türkiye, por outro lado, continua a ser uma força formidável e resoluta que se opõe às ambições regionais de Israel.



Para contrariar a influência da Türkiye, Israel tem adotado uma estratégia de poder duro, mas cuidadosamente calibrada, tirando partido dos grupos minoritários para expandir a sua própria presença regional. No entanto, a profundidade estratégica da Türkiye e as relações estreitas com a Síria constituem obstáculos significativos aos objectivos de Israel.

Num cenário em que Israel alcançasse os seus objectivos estratégicos, a Síria ver-se-ia cercada - enclaves sectários e étnicos a leste e a oeste, o PYD/YPG ao longo do Eufrates e as comunidades drusos apoiadas por Israel a sul - e sem acesso viável ao mar ou a qualquer país vizinho, exceto a Türkiye. Esta situação tornaria a Síria fraca e perpetuamente vulnerável, mas o forte peso militar e diplomático da Türkiye impediria qualquer desestabilização duradoura na região.



A evolução da abordagem de Israel no sul da Síria sublinha uma visão geopolítica mais alargada - uma visão que dá prioridade ao entrincheiramento territorial, à fragmentação política e ao cultivo de alianças por procuração. No entanto, as contra-medidas estratégicas da Türkiye e o seu compromisso inabalável para com a estabilidade regional funcionam como um poderoso travão às ambições de Israel, assegurando que a "Golanização" da Síria continua a ser um resultado inatingível para Israel, apesar dos seus esforços para remodelar o equilíbrio de poder regional.