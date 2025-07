O Museu da Democracia de 15 de Julho, situado em frente ao Complexo Presidencial e composto por 8 secções temáticas, foi criado para não esquecer a resistência épica do povo durante a tentativa de golpe da Organização Terrorista Fetullahista (FETO) em 15 de julho de 2016. Nos quatro anos desde a sua abertura, em 15 de julho de 2021, o museu recebeu mais de 350 mil visitantes.

No museu, que tem uma área total coberta de 98 mil metros quadrados e está entre os maiores museus digitais e temáticos da Türkiye, o espírito de unidade que impediu o atentado é feito sentir novamente aos visitantes. Os temas “Golpes de Estado na Türkiye e no mundo”, “Ameaça de uma bala”, “Atirar para a escuridão”, “A noite mais longa”, “Aqueles que deixaram rasto”, ‘Sela’, “Respeito pelos mártires” e “Vigílias pela democracia”, construídos no subsolo em 8 secções separadas, transmitem todos os pormenores dessa noite de forma temática.

Na primeira parte do museu, os visitantes vivem simbolicamente a noite do golpe, passando por baixo de um tanque com efeitos sonoros e luminosos num corredor escuro. Na sala “A Noite Mais Longa”, o processo desde o início do golpe até à sua supressão é animado com projecções de vídeo. Em seguida, na secção acessível através do “corredor Sela”, são expostas as biografias e fotografias de 253 mártires que perderam a vida a 15 de julho.

Na última sala do museu, com uma cúpula de vidro, há 90 esculturas de silicone colocadas sob uma árvore artificial para representar as vigílias pela democracia. Além disso, os grandes investimentos da Türkiye são explicados com relevos ao longo da estrada de 235 metros chamada “vale”, que começa com os túmulos seljúcidas em Ahlat e conduz ao Monumento aos Mártires de 15 de Julho.

O museu não só transmite a história aos seus visitantes, como também funciona como um espaço ativo de memória social com programas educativos para crianças, projectos de responsabilidade social e várias actividades.

O Diretor do Museu, Ali Haydar Atalar, afirmou que o museu foi posto ao serviço pelo Presidente Recep Tayyip Erdogan após a traiçoeira tentativa de golpe de Estado que visou diretamente a soberania da nação e que cumpre o seu dever com grande orgulho.

O museu, que oferece aos seus visitantes a oportunidade de vivenciar a noite de 15 de julho com narrativas digitais e ficções temáticas, continua a contribuir para a memória social com as suas actividades sociais e culturais. O Museu da Democracia 15 de Julho pode ser visitado entre as 09h00 e as 17h00, todos os dias da semana, exceto às segundas-feiras.