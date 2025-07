A administração Trump está a lançar um novo esforço para manter detidos os imigrantes que entraram ilegalmente nos Estados Unidos, negando-lhes audiências para a concessão de fiança, segundo um memorando interno, uma mudança que poderá aumentar ainda mais o número de detidos.

A orientação do Serviço de Imigração e Alfândegas dos Estados Unidos, cuja parte foi analisada pela Reuters, pode ser aplicada a milhões de pessoas que atravessaram a fronteira ilegalmente e estão a contestar a sua deportação.

O Presidente Donald Trump prometeu deportações em massa, que diz serem necessárias após os elevados níveis de imigração ilegal registados durante o mandato do seu antecessor, o democrata Joe Biden.

O Congresso aprovou este mês uma lei de despesas que prevê o financiamento da detenção de pelo menos 100.000 pessoas, um aumento acentuado em relação ao número recorde de 58.000 detidos no final de junho.

O Washington Post foi o primeiro a noticiar a nova política do ICE que limita a elegibilidade para as audiências de fiança, citando um memorando de 8 de julho do seu diretor interino, Todd Lyons.

A orientação partilhada com a Reuters pedia que o ICE interpretasse várias disposições da lei de imigração como “proibições de libertação” após uma detenção, acrescentando que a mudança de política era “suscetível de ser litigada”.

A diretiva encorajou os procuradores do ICE a “apresentar argumentos alternativos em apoio da detenção contínua” durante as audiências do tribunal de imigração.

A nova política parece inverter as normas legais que regem a detenção há décadas, afirmou Tom Jawetz, um antigo oficial da segurança interna da administração Biden, chamando-lhe “um desvio radical que pode fazer explodir a população detida”.

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos e o ICE não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.