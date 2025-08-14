O Conselho de Segurança da ONU rejeitou o anúncio pelas Forças de Apoio Rápido (RSF) paramilitares de uma autoridade governativa paralela no Sudão, advertindo que ameaça a unidade, integridade territorial e estabilidade regional do país.

"Os membros do Conselho de Segurança rejeitaram o anúncio do estabelecimento de uma autoridade governativa paralela em áreas controladas pelas Forças de Apoio Rápido", afirma o conselho na quarta-feira num comunicado, expressando "grave preocupação" de que o movimento poderia fragmentar o país e piorar a sua crise humanitária.

"Reafirmou inequivocamente" o seu compromisso com a soberania, independência, unidade e integridade territorial do Sudão, sublinhando que passos unilaterais que minam estes princípios põem em perigo tanto o futuro do Sudão quanto a paz na região mais ampla.

Os membros citaram a Resolução 2736 do Conselho de Segurança da ONU adotada em junho, que exige que a RSF levante o seu cerco a Al Fasher — a capital do Darfur do Norte e um centro humanitário fundamental — e pare os combates em áreas circundantes onde são reportadas fome e escassez alimentar extrema.

"Os membros do Conselho de Segurança instaram a RSF a permitir acesso humanitário sem obstáculos a Al Fasher", disse o comunicado, notando relatórios de uma ofensiva renovada da RSF na cidade.

O Gabinete de Direitos Humanos da ONU disse que informações preliminares indicavam que pelo menos 57 civis foram mortos num ataque na segunda-feira pela RSF, incluindo 40 deslocados no campo de Abu Shouk.

O conselho também condenou ataques recentes na região de Cordofão do Sudão por várias partes, dizendo que causaram pesadas baixas civis e perturbaram operações humanitárias.