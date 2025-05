O rinoceronte é um animal poderoso, com uma pele semelhante a uma armadura, pesando até 3.500 kg e, no entanto, suficientemente ágil para correr a velocidades superiores a 54 km/h.

O duplo impacto do tamanho e da velocidade traduz-se em 3.600 kg de força, o que corresponde ao impacto de um acidente de automóvel a alta velocidade.

Na hierarquia da vida selvagem, os rinocerontes são considerados dez vezes mais fortes do que os leões. Então, o que faz com que esta espécie com um ADN tão espantoso seja uma das mais vulneráveis à caça furtiva nos seus habitats protegidos?

O chifre de rinoceronte vale uma fortuna no mercado global ilegal de produtos da vida selvagem e as redes organizadas de caça furtiva estão cada vez mais aptas a contornar as medidas de proteção para chegar a estes magníficos animais.

Na Reserva Solio Ranch Game, uma reserva privada de vida selvagem que alberga 30% da população de rinocerontes do Quénia, a batalha contra a caça furtiva está agora a ser travada com a mais recente e versátil arma da tecnologia: a Inteligência Artificial.

A WWF instalou câmaras térmicas FLIR (sensor de visão frontal infravermelha) com inteligência artificial em Solio, situada no vale entre as altas encostas do Monte Quénia e os picos da cordilheira de Aberdare, para proteger o rinoceronte negro, em perigo de extinção.

Estes aparelhos foram instalados ao longo de uma secção da linha de vedação da reserva de 49.000 acres, que é considerada vulnerável a intrusões de caçadores furtivos.

As câmaras térmicas FLIR detetam a radiação infravermelha emitida pelos objetos e convertem-na numa imagem visual.

Isto permite-lhes “ver” diferenças de calor em várias condições ambientais, incluindo escuridão total, fumo, nevoeiro e vegetação densa.

“Esta tecnologia aumenta a eficiência dos guardas florestais na realização do trabalho crítico de proteção dos rinocerontes do Quénia”, afirma Mohamed Awer, Diretor Executivo da WWF-Quénia.

Números insuficientes

De acordo com Colby Loucks, Vice-Presidente do programa de vida selvagem da WWF e Diretor do seu Laboratório de Inovação Tecnológica da Vida Selvagem, um dos maiores desafios para os guardas-florestais em todo o mundo é que “simplesmente não existem guardas-florestais em número suficiente”.

“Precisamos de mais guardas-florestais; o que esta tecnologia (FLIR) faz é cobrir alguns quilómetros 24 horas por dia, 7 dias por semana”, afirma.

Com a tecnologia quase infalível como aliada, a pressão sobre os guardas-florestais, que muitas vezes têm de patrulhar a pé terrenos difíceis em condições climatéricas adversas, diminuiu consideravelmente.

“Todas as nossas câmaras térmicas têm IA integrada e podem dizer se há um humano nas proximidades ou um animal. Com base nisso, enviam alertas para os guardas florestais”, explica Loucks.

Foram criadas duas salas de controlo em Solio, onde os guardas-florestais monitorizam as imagens em direto das câmaras 24 horas por dia.

“Sempre que há uma ameaça, os nossos guardas-florestais podem chegar rapidamente ao local”, afirma Kevin Carr-Hartley, diretor-geral da Reserva Solio.

“Além de melhorar a eficiência, as câmaras FLIR também ajudam a proteger a vida dos guardas-florestais, dando-lhes informações precisas sobre o que estão a fazer.”

Empenho e coragem

O Dr. Erustus Kanga, Diretor-Geral do Serviço de Vida Selvagem do Quénia, acredita que a conservação tem tudo a ver com um esforço coletivo.

“Não perdemos um único rinoceronte neste santuário nos últimos seis anos. Isso diz muito sobre o vosso empenho aqui em Solio”, disse ele num evento comemorativo do Dia Mundial dos Guarda-parques, a 31 de julho.

Desde que o sistema de vigilância com IA foi ligado no final de 2023, a reserva não registou qualquer intrusão relacionada com a caça furtiva ao longo da linha de vedação alvo.

“Solio é o terceiro local de conservação de rinocerontes do país onde apoiámos a instalação de câmaras térmicas FLIR. O primeiro local foi o Parque Nacional do Lago Nakuru em 2016, seguido pelo Ol Pejeta Conservancy em 2020”, diz Geoffrey Chege, coordenador do programa de rinocerontes da WWF-Quénia.

O Parque Nacional de Meru deverá ser o quarto local. Desde as primeiras instalações, há oito anos, as equipas anti-caça furtiva aprenderam algumas lições ao longo do processo.

Uma das principais aprendizagens é a necessidade de otimizar a utilização de energia nas câmaras FLIR para as manter em funcionamento durante mais de três dias.

“Na Solio, estamos a alimentar as câmaras FLIR com energia solar”, diz Chege à TRT Afrika.

O reforço das capacidades do pessoal no terreno é também crucial. “A tecnologia é tão boa quanto as pessoas que a utilizam”, diz Awer.

Missão no bom caminho

A União Internacional para a Conservação da Natureza classifica o rinoceronte negro oriental como uma espécie em perigo crítico de extinção.

Quando o Plano de Ação para o Rinoceronte Negro do Quénia foi redigido em 1983, ultrapassar o objetivo de 1.000 animais parecia implausível, se não mesmo inatingível.

“A nação da África Oriental transformou esta impossibilidade numa realidade notável ao mais do que duplicar a população de rinocerontes negros para 1.004, contra menos de 400 em meados da década de 1980”, diz Chege à TRT Afrika.

“Estamos a meio caminho de concretizar a visão a longo prazo do Quénia de atingir os 2.000 rinocerontes negros até 2037. Ao celebrarmos o Dia Mundial do Rinoceronte, a 22 de setembro, dedico este feito a todas as equipas de conservação de rinocerontes do país.”