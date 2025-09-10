CULTURA
A Ucrânia tem um machado de guerra com Woody Allen
Kiev critica a presença virtual do cineasta num festival de cinema russo, qualificando-a de "insulto" às vítimas da guerra e acusando-o de ignorar as alegadas atrocidades do Kremlin.
O diretor Woody Allen posa para fotógrafos durante o Festival de Cinema de Veneza, na Itália, em 4 de setembro de 2023. / AP
10 de setembro de 2025

No domingo, o cineasta Woody Allen fez uma aparição virtual na Semana Internacional de Cinema de Moscovo, um festival de cinema russo relativamente recente, onde falou sobre a sua admiração pelo cinema russo e reflectiu sobre visitas anteriores ao país.

O evento, realizado num teatro de Moscovo repleto, foi moderado pelo realizador russo Fyodor Bondarchuk.

Na segunda-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano reagiu com veemência, condenando a participação de Allen como "uma vergonha e um insulto" aos cineastas ucranianos e aos civis afetados pelos ataques russos na Ucrânia.

Numa declaração publicada na Internet, o ministério acusou Allen de fechar deliberadamente "os olhos" às alegadas atrocidades cometidas pela Rússia na Ucrânia e criticou o festival por ser uma reunião de "apoiantes e vozes de Putin".

As imagens divulgadas pela televisão estatal russa mostram o cineasta a dirigir-se a uma sala de cinema repleta de gente, a partir de um ecrã gigante.

Os meios de comunicação social russos citaram Allen como tendo dito que sempre gostou do cinema russo, contando as suas viagens anteriores à Rússia e à União Soviética e falando sobre o que faria se recebesse uma proposta para realizar um filme no país.

Em resposta à reação negativa, Allen emitiu uma declaração à The Associated Press nesse mesmo dia, onde condenou Vladimir Putin e a guerra na Ucrânia, mas defendeu a sua decisão de aparecer, dizendo: "Não acho que cortar as conversas artísticas seja uma boa maneira de ajudar".

A Semana Internacional de Cinema de Moscovo, separada do antigo Festival Internacional de Cinema de Moscovo, foi lançada em 2024 e decorre até quarta-feira.

Allen foi anunciado como um dos cabeças de cartaz, juntamente com o cineasta sérvio Emir Kusturica e o ator americano Mark Dacascos.

Embora Allen tenha desde há muito manifestado a sua admiração pela literatura e cultura russas, referidas nos seus filmes e ensaios, a sua presença num evento alinhado com o Estado russo em tempo de guerra suscitou críticas muito para além de Hollywood.

