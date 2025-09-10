No domingo, o cineasta Woody Allen fez uma aparição virtual na Semana Internacional de Cinema de Moscovo, um festival de cinema russo relativamente recente, onde falou sobre a sua admiração pelo cinema russo e reflectiu sobre visitas anteriores ao país.

O evento, realizado num teatro de Moscovo repleto, foi moderado pelo realizador russo Fyodor Bondarchuk.

Na segunda-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano reagiu com veemência, condenando a participação de Allen como "uma vergonha e um insulto" aos cineastas ucranianos e aos civis afetados pelos ataques russos na Ucrânia.

Numa declaração publicada na Internet, o ministério acusou Allen de fechar deliberadamente "os olhos" às alegadas atrocidades cometidas pela Rússia na Ucrânia e criticou o festival por ser uma reunião de "apoiantes e vozes de Putin".

As imagens divulgadas pela televisão estatal russa mostram o cineasta a dirigir-se a uma sala de cinema repleta de gente, a partir de um ecrã gigante.