O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o Príncipe Herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, e o Presidente da Síria, Ahmed Alsharaa, juntaram-se numa reunião online, informou a agência Anadolu na manhã de quarta-feira.

O Presidente Erdogan destacou que a decisão do Presidente dos EUA de suspender as sanções contra a Síria tem uma importância histórica.

Trump, que se encontra em Riad na sua primeira visita de Estado do segundo mandato, tornou-se o primeiro presidente dos EUA em 25 anos a encontrar-se com um líder sírio.

Os dois tiveram conversas breves antes de uma reunião maior com líderes do Golfo na Arábia Saudita, durante a viagem de Trump pela região, informou um representante da Casa Branca.

Nenhum presidente dos EUA reuniu com um líder sírio desde que Bill Clinton se reuniu com Hafez al Assad, pai de Bashar, em Genebra no ano 2000.

Trump anunciou na terça-feira que ia suspender as sanções "brutais e devastadoras" da era Assad contra a Síria, em resposta aos pedidos dos aliados de Alsharaa na Türkiye e na Arábia Saudita — em mais uma medida que contraria o aliado dos EUA, Israel.

Israel opôs-se ao alívio das sanções à Síria, mas Trump afirmou na terça-feira que bin Salman e Erdogan o incentivaram a tomar essa decisão.

Trump declarou que era o "momento dos sírios brilharem" e que o alívio das sanções lhes daria "uma chance de grandeza".

Os sírios comemoraram a notícia, com dezenas de homens, mulheres e crianças reunidos na Praça dos Omíadas, em Damasco.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Síria classificou a decisão de Trump como um "ponto de viragem crucial" que ajudará a trazer estabilidade.

A viagem de Trump pelo Médio Oriente

O primeiro dia da viagem de quatro dias de Trump pela região do Golfo foi marcado por cerimónias luxuosas e acordos comerciais, incluindo um compromisso de US$ 600 mil milhões da Arábia Saudita para investir nos EUA e US$ 142 mil milhões em vendas de armas americanas ao reino.

Mais tarde, na quarta-feira, Trump voará para Doha, capital do Catar, onde participará numa visita de Estado com o Emir Sheikh Tamim bin Hamad al Thani e outros oficiais.

O Catar, um importante aliado dos EUA, deve anunciar centenas de milhares de milhões de dólares em investimentos nos Estados Unidos.

Após a sua visita ao Catar, Trump seguirá para Abu Dhabi para se encontrar com os líderes dos Emirados Árabes Unidos na quinta-feira.

Deverá regressar a Washington na sexta-feira, mas afirmou que pode voar para a Türkiye para uma possível reunião entre o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.