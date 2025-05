A Türkiye condenou veementemente o ataque da Índia em 6 de maio, que teve como alvo civis e infraestruturas civis no Paquistão, alertando que o ataque aumenta perigosamente o risco de uma guerra total entre os dois vizinhos.

Num comunicado divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros na quarta-feira, Ancara classificou a escalada como “provocativa” e pediu que ambas as partes exerçam moderação e ajam com bom senso.

“Condenamos estas medidas provocativas, bem como ataques que têm como alvo civis e infraestruturas civis”, afirmou o ministério. “O ataque realizado pela Índia na noite passada aumenta o risco de uma guerra a sério.”

Expressando profunda preocupação com a rápida deterioração da situação, a Türkiye pediu medidas imediatas para reduzir as tensões e evitar novos conflitos. O ministério enfatizou a importância de estabelecer mecanismos necessários, especialmente no campo do contra-terrorismo, para evitar acontecimentos semelhantes no futuro.

Ancara também manifestou apoio ao pedido do Paquistão para a realização de uma investigação ao ataque terrorista de 22 de abril, reafirmando a sua posição em favor da transparência e da cooperação regional.

“Esperamos que sejam tomadas medidas para reduzir as tensões na região o mais rápido possível”, disse o comunicado, acrescentando que a Türkiye continua a acompanhar de perto os desenvolvimentos.

Tensão crescente entre dois estados com armas nucleares

Numa grande escalada, a Índia realizou ataques em seis localidades no Paquistão e na Caxemira administrada pelo Paquistão, matando civis—incluindo crianças— e causando danos a mesquitas, segundo as autoridades paquistanesas.

O exército do Paquistão informou que as áreas atingidas incluíram Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad, Kotli, Bagh e Ahmadpur Este. Entre os mortos estavam uma menina de 3 anos, uma adolescente de 16 anos e um jovem de 18 anos. Dezenas de pessoas ficaram feridas, e duas pessoas continuam desaparecidas.

O Tenente-general Ahmed Sharif Chaudhry afirmou que foram registados 24 locais de impacto de diversas armas, atingindo áreas densamente povoadas e locais religiosos. Em resposta, o Paquistão afirmou ter abatido cinco aviões de guerra indianos e vários drones.