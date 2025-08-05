O sul da Europa está em alerta máximo, pois o calor extremo e as condições de seca aumentam o risco de incêndios florestais em França, Espanha e Portugal, levando as autoridades a emitirem avisos vermelhos e laranja e a mobilizarem forças de combate aos incêndios.

A Meteo-France colocou o departamento de Aude, no sul da França, em alerta vermelho para incêndios florestais na terça-feira, o nível mais alto, alertando para um risco “muito elevado” devido às temperaturas escaldantes e ventos secos, informou a emissora francesa BFM TV.

A região em torno de Carcassonne, recentemente atingida por grandes incêndios em julho, pode registar temperaturas de até 35°C em Narbonne e Castelnaudary.

No início de julho, mais de 1.000 bombeiros foram mobilizados para combater um incêndio que consumiu mais de 2.000 hectares em Aude.

Outras nove regiões francesas, incluindo Haute-Garonne, Hérault, Gard e Bouches-du-Rhône, foram colocados em alerta laranja de “alto” risco de incêndio.

De acordo com a Meteo-France, “as condições meteorológicas tornam o risco de início e propagação de incêndios florestais e de vegetação muito elevado em comparação com as médias do verão.”

A onda de calor vai além da França.

Relacionado TRT Global - Sul da Europa sofre com calor intenso: onda de calor desencadeia incêndios florestais

Espanha enfrenta múltiplos incêndios ativos

Na Península Ibérica, as temperaturas diurnas estão atualmente entre 5 a 10°C acima das médias sazonais, com várias regiões espanholas em alerta laranja, segundo a Agência Meteorológica Espanhola (Aemet).

“A onda de calor provavelmente será longa e persistirá pelo menos até ao próximo domingo”, afirmou a Aemet na plataforma X.

Na Galiza, Espanha, o incêndio em Vilardevós (Ourense) consumiu 570 hectares, mas foi estabilizado no final do domingo, de acordo com a Unidade Militar de Emergências.