Os eleitores em Portugal vão às urnas neste domingo para a terceira eleição geral em três anos, com o atual Primeiro-ministro Luís Montenegro apontado como favorito para vencer, embora sem conseguir garantir a maioria no parlamento.

As sondagens indicam que a sua coligação de centro-direita, a Aliança Democrática (AD), está à frente do Partido Socialista (PS) e provavelmente conquistará mais assentos — mas, novamente, ficará aquém dos 116 necessários para a maioria no parlamento de 230 assentos de Portugal.

O partido populista Chega deve terminar em terceiro lugar mais uma vez, tornando-se um potencial “fiel da balança”, embora Montenegro tenha recusado formar governo com este partido.

As urnas no país de cerca de 10 milhões de habitantes abrem às 8h00 (07.00 GMT) e fecham às 20h, com os resultados finais a serem divulgados algumas horas depois.

A eleição no estado-membro da União Europeia ocorre num momento em que a Europa enfrenta tensões no comércio global e busca reforçar as suas defesas após os alertas do Presidente dos EUA, Donald Trump, de que os Estados Unidos podem não proteger os aliados da NATO no contexto da guerra em larga escala da Rússia contra a Ucrânia.

Num comício final em Lisboa na sexta-feira, Montenegro pediu aos eleitores que lhe dessem um mandato mais forte para que Portugal possa enfrentar melhor esta "turbulência geopolítica".

"Temos que fazer a nossa parte em casa e ser parte das soluções no estrangeiro, na Europa e no mundo. E, para isso, precisamos de um governo forte", afirmou.

A eleição de domingo foi convocada após Montenegro, um advogado de 52 anos, perder um voto de confiança no parlamento em março, que ele próprio havia proposto após acusações de conflitos de interesse relacionados com os negócios da sua empresa de consultoria.

A empresa tinha vários clientes com contratos públicos. Montenegro negou irregularidades, afirmando que não estava envolvido na gestão da empresa, que agora passou para os seus filhos.

Política de imigração endurecida

O líder do PS, Pedro Nuno Santos, um economista de 48 anos, acusou Montenegro de manipular as eleições "para evitar dar explicações" sobre a empresa numa comissão parlamentar de investigação.

Mas apenas um em cada cinco eleitores considera o caso "muito importante", enquanto 29% acham que não tem importância alguma, segundo uma pesquisa de opinião realizada pela Universidade Católica de Lisboa e divulgada na quinta-feira.

Os eleitores portugueses "têm uma certa tolerância" para casos de conflito de interesse como este, disse a cientista política da Universidade de Lisboa, Felipa Raimundo.

"Isto realmente não teve a dimensão que a oposição esperava na campanha", acrescentou.

Montenegro reduziu impostos sobre os rendimentos dos jovens, aumentou as pensões e endureceu a política de imigração, prometendo acabar com o que chamou de política de "portas escancaradas".

Sob o governo anterior do PS, Portugal tornou-se um dos países da Europa mais abertos aos imigrantes. Entre 2017 e 2024, o número de estrangeiros a viver em Portugal quadruplicou, chegando a representar 15% da população total.

O governo de Montenegro anunciou durante a campanha a expulsão de cerca de 18.000 imigrantes irregulares, levando a acusações de que estava a tentar agradar os eleitores de extrema-direita e copiando estratégias do Presidente Trump.

Como outros partidos de extrema-direita que ganharam terreno na Europa, o Chega explorou os temas da imigração e criminalidade.

Mas o Chega também enfrentou constrangimentos, incluindo alegações de que um de seus deputados furtava repetidamente bagagens dos tapetes rolantes dos aeroportos.

O seu líder, André Ventura, um ex-comentador de futebol de 42 anos, deixou abruptamente dois comícios devido a dores relacionadas com o estômago na última semana da campanha e foi levado ao hospital em ambas as ocasiões, mas fez uma aparição surpresa no evento final do partido na sexta-feira.