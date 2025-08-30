A Türkiye comemora o seu 103.º Dia da Vitória, marcando a vitória decisiva na Batalha de Dumlupinar, em 1922, contra os exércitos invasores gregos.

Sob a liderança do fundador da República da Türkiye, Mustafa Kemal Ataturk, a campanha militar, que fazia parte da Grande Ofensiva, lançada em 26 de agosto de 1922, selou a independência da Türkiye e foi concluída em 18 de setembro do mesmo ano.

Os historiadores enfatizam que o triunfo, comandado por Ataturk, proclamou a determinação da Türkiye em se autogovernar e sua presença duradoura na Anatólia.

O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, também comemorou o “Dia da Vitória” da nação turca, dizendo que não se trata apenas de uma vitória militar, mas também “marca a ressurreição da nossa nação, sua luta pela existência e sua independência eterna”.

“Nosso dever hoje é levar a tocha da independência, acesa em 30 de agosto, rumo a um futuro mais forte em unidade e solidariedade”, disse Erdogan no sábado.

O chefe da Sociedade Histórica Turca, Yuksel Ozgen, comparou a vitória a Manzikert em 1071, chamando-a de uma declaração de que a nação turca permaneceria enraizada na terra da Anatólia.

“Assim como a Batalha de Manzikert abriu as portas desta região e nos deu a oportunidade de construir um novo horizonte e uma nova civilização, também a Grande Ofensiva e a vitória de 30 de agosto declararam ao mundo que os turcos estão aqui para ficar na Anatólia, que permaneceremos e que essa permanência durará para sempre”, disse Ozgen.

“[...] a Grande Ofensiva rasgou o pano com que as potências imperialistas queriam vestir os turcos. Foi um golpe desferido à mentalidade que queria enviar os turcos primeiro da Europa e depois da Anatólia para a Ásia Central.”