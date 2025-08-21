Há oitenta anos, na madrugada de 6 de agosto de 1945, um bombardeiro americano B-29 descolou de Tinian, nas Ilhas Marianas do Norte. Às 8h15, o novo tipo de bomba que transportava explodiu quase 600 metros acima da cidade.

Nos primeiros segundos, uma bola de fogo de 300 metros começou a consumir tudo no seu caminho. A bola de fogo abrasadora fez subir as temperaturas no solo para mais de 3800°C, vaporizando todos os tecidos vivos.

A onda de explosão da bomba esmagou edifícios em todas as direcções. Os gases queimados pela bola de fogo criaram um enorme vácuo, e a poeira e os detritos precipitaram-se para preencher o espaço. Uma nuvem em forma de cogumelo ergueu-se sobre a cidade de Hiroshima, agora arrasada.

Em poucos minutos, 80.000 pessoas morreram devido à primeira arma nuclear alguma vez utilizada numa guerra. Centenas de milhares de outras morreram devido ao seu impacto nos meses seguintes. O segundo ataque, em Nagasaki, três dias depois, causou a morte de mais 100.000 pessoas. Pelo menos 38.000 dos mortos eram bebés e crianças.

O aviso de um sobrevivente

No entanto, por baixo das nuvens em forma de cogumelo, nem toda a gente foi morta. Sobreviventes como Setsuko Thurlow, que tinha 13 anos quando os EUA bombardearam Hiroshima, passaram décadas a contar ao mundo o que as armas nucleares realmente fazem, num esforço para garantir que nunca mais sejam usadas. Ao dar a palestra do Prémio Nobel da Paz de 2017, Setsuko descreveu a sua experiência:

"Quando me arrastei para fora, as ruínas estavam a arder. A maior parte dos meus colegas de turma que estavam naquele edifício tinham morrido queimados vivos. Vi à minha volta uma devastação total e inimaginável.”

"Passavam procissões de figuras fantasmagóricas. Pessoas grotescamente feridas, a sangrar, queimadas, enegrecidas e inchadas. Faltavam partes dos seus corpos. A carne e a pele pendiam-lhes dos ossos. Alguns com os globos oculares pendurados nas mãos. Alguns com a barriga rebentada e os intestinos pendurados.”

"O cheiro fétido de carne humana queimada enchia o ar. Assim, com uma bomba, a minha querida cidade foi obliterada."

As histórias do que acontece com as armas nucleares, por mais dolorosas que sejam para os sobreviventes, são um lembrete necessário de que estas bombas foram concebidas para causar danos maciços. Armas concebidas para incinerar uma cidade.

As bombas lançadas pelos EUA sobre Hiroshima e Nagasaki tinham uma fração do tamanho das que existem nos arsenais actuais. O Monitor da Proibição Nuclear estima que o atual rendimento explosivo coletivo das 9.604 ogivas nucleares disponíveis para utilização no início de 2025 é igual ao rendimento de mais de 146.500 bombas de Hiroshima.

Cada bomba com o poder de arrasar uma cidade em segundos, de matar dezenas de milhares num clarão de fogo. Com uma quase maioria da população global a viver em mais de 11 mil cidades em todo o mundo, há armas nucleares mais do que suficientes prontas a serem utilizadas para destruir a vida tal como a conhecemos.