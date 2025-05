Cerca de 17 pessoas morreram na sequência de um incêndio de grandes dimensões que deflagrou num edifício devido a um curto-circuito no estado de Telangana, no sul da Índia, na madrugada de domingo, segundo as autoridades.

O ministro G Kishan Reddy afirmou que o incidente ocorreu perto do monumento Charminar, na cidade de Hyderabad, e que o governo federal prestará o apoio e a assistência necessários.

Em declarações aos meios de comunicação social, Reddy disse que o inquérito preliminar indicou que um curto-circuito poderá ter estado na origem do incêndio, noticiou a Reuters.

Um comunicado emitido pelo serviço de emergência e proteção civil contra incêndios do estado confirmou o número de mortos e disse que o fogo começou dentro de um prédio.

O incêndio deflagrou no rés do chão e propagou-se a outros pisos.

As vítimas também incluem crianças, incluindo seis com menos de cinco anos de idade, informaram os bombeiros, acrescentando que a causa suspeita do incêndio estava a ser investigada.