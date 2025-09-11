O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Türkiye, Hakan Fidan, realizará uma visita oficial a Itália nos dias 11 e 12 de setembro, conforme anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco nesta quarta-feira.
Durante a sua estadia, Fidan reunirá com o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional da Itália, Antonio Tajani. Os dois ministros encontraram-se pela última vez em Antália, à margem da Reunião Informal dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO, realizada nos dias 14 e 15 de maio.
A visita ocorre após uma série de encontros de alto nível entre os dois países. Em 29 de abril, Roma sediou a quarta Cimeira Intergovernamental Türkiye-Itália, presidida conjuntamente pelo Presidente turco Recep Tayyip Erdogan e pela Primeira-Ministra italiana Giorgia Meloni. Mais recentemente, no dia 1 de agosto, Istambul foi palco da Cimeira Trilateral de Líderes Türkiye-Itália-Líbia, sob a presidência de Erdogan.
Além das reuniões oficiais, Fidan deverá fazer um discurso sobre políticas no Instituto Affari Internazionali, um dos principais centros de estudos da Itália.
De acordo com o comunicado do ministério, as discussões com Tajani abordarão a parceria estratégica e a aliança na NATO entre a Türkiye e Itália, a importância de visitas recíprocas de alto nível e a meta de alcançar US$ 40 mil milhões em comércio bilateral.
Ancara também destacará a importância de atualizar a União Aduaneira entre a Türkiye e a União Europeia, além de ressaltar oportunidades de cooperação em segurança energética, conectividade e indústria da defesa.
A agenda inclui ainda cooperação em migração irregular, inovação científica e tecnológica, questões relacionadas com a NATO e relações Türkiye-União Europeia. Ambas as partes também devem trocar opiniões sobre a Líbia, Gaza, Síria, Ucrânia, Irão e África.
Parceria em Crescimento
O comércio bilateral alcançou US$ 32,2 mil milhões em 2024, tornando a Itália o quinto maior mercado de exportação da Türkiye no mundo e o segundo maior dentro da União Europeia. Na última cimeira intergovernamental em Roma, os líderes estabeleceram uma nova meta comercial de US$ 40 mil milhões.
Defesa e energia são pilares-chave da cooperação. Em março, a empresa turca de defesa Baykar assinou um acordo de parceria com a gigante aeroespacial italiana Leonardo para sistemas aéreos não tripulados. Em junho, a Baykar finalizou a aquisição da Piaggio Aerospace, da Itália. Estão em andamento discussões sobre a possível aquisição de caças Eurofighter Typhoon pela Türkiye.
No setor da energia, Türkiye e Itália desempenham papéis centrais no Corredor de Gás do Sul. Desde o final de 2020, o gás natural transportado pelo Gasoduto Trans-Anatólia (TANAP) tem sido entregue à Itália por meio do Gasoduto Trans-Adriático (TAP).
Além da política e do comércio, a comunidade turca de cerca de 50.000 pessoas na Itália continua a contribuir para a vida social e cultural do país. O turismo também permanece um forte elo, com mais de 719.000 italianos visitando a Türkiye em 2024.