O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Türkiye, Hakan Fidan, realizará uma visita oficial a Itália nos dias 11 e 12 de setembro, conforme anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco nesta quarta-feira.

Durante a sua estadia, Fidan reunirá com o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional da Itália, Antonio Tajani. Os dois ministros encontraram-se pela última vez em Antália, à margem da Reunião Informal dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO, realizada nos dias 14 e 15 de maio.

A visita ocorre após uma série de encontros de alto nível entre os dois países. Em 29 de abril, Roma sediou a quarta Cimeira Intergovernamental Türkiye-Itália, presidida conjuntamente pelo Presidente turco Recep Tayyip Erdogan e pela Primeira-Ministra italiana Giorgia Meloni. Mais recentemente, no dia 1 de agosto, Istambul foi palco da Cimeira Trilateral de Líderes Türkiye-Itália-Líbia, sob a presidência de Erdogan.

Além das reuniões oficiais, Fidan deverá fazer um discurso sobre políticas no Instituto Affari Internazionali, um dos principais centros de estudos da Itália.

De acordo com o comunicado do ministério, as discussões com Tajani abordarão a parceria estratégica e a aliança na NATO entre a Türkiye e Itália, a importância de visitas recíprocas de alto nível e a meta de alcançar US$ 40 mil milhões em comércio bilateral.

Ancara também destacará a importância de atualizar a União Aduaneira entre a Türkiye e a União Europeia, além de ressaltar oportunidades de cooperação em segurança energética, conectividade e indústria da defesa.

A agenda inclui ainda cooperação em migração irregular, inovação científica e tecnológica, questões relacionadas com a NATO e relações Türkiye-União Europeia. Ambas as partes também devem trocar opiniões sobre a Líbia, Gaza, Síria, Ucrânia, Irão e África.