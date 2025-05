Afnan al-Ghanam, de Gaza, teve o seu primeiro filho durante a guerra, há 13 meses, quando a família ainda vivia na sua casa.

Estava prestes a dar à luz novamente na primavera - desta vez, enquanto vivia num campo de tendas precário. Mas, pelo menos, um ténue cessar-fogo tinha trazido uma relativa calma.

Então, antes do amanhecer de terça-feira, um ataque aéreo israelita abateu-se sobre a tenda da família. Al-Ghanam, que estava grávida de sete meses, e Mohammed, o seu filho mais novo, foram ambos mortos.

“Este é o grupo de alvos deles”, disse o marido de al-Ghanam, Alaa Abu Helal, enquanto segurava o pequeno corpo de Mohammed, embrulhado num pano, na morgue do Hospital Nasser, na cidade de Khan Younis, no sul do país. “Nasceu durante a guerra em condições difíceis e também foi martirizado na guerra”.

“Os seus alvos são inocentes, puros. Mal conheceram a vida”, disse, lutando contra as lágrimas.

O ataque aéreo de Israel abalou o cessar-fogo iniciado em meados de janeiro e atordoou os palestinianos que tinham finalmente tido uma pausa para começar a tentar reconstruir as suas vidas após 15 meses de bombardeamentos, ofensivas terrestres, deslocações e fome.

Israel lançou a sua campanha genocida em Gaza após a ofensiva do Hamas a 7 de outubro de 2023 no sul de Israel.

Abu Helal disse que estava a visitar a casa da família em Rafah, a cidade mais a sul de Gaza, quando o ataque atingiu a tenda da família em Muwasi, um extenso campo para famílias deslocadas nos arredores de Khan Younis. A sua casa em Rafah tinha sido danificada durante a guerra e ele tinha querido ir vê-la para se certificar de que não tinha sido saqueada.

Al-Ghanam, de 20 anos, e Muhammed ficaram em Muwasi. “Eles foram-se e deixaram-me sozinho”, disse ele. “O bebé que estava por nascer também está morto”.

Mohammed nasceu em Rafah. Pouco depois do nascimento, em maio, a família foi obrigada a fugir da cidade, quando as tropas israelitas ordenaram uma evacuação em massa e invadiram a cidade. A ofensiva arrasou grande parte da cidade enquanto as tropas combatiam os combatentes do Hamas.

“Fugimos durante a guerra para manter a família e os filhos em segurança. Mas depois, vejam, eles estão mortos", disse Abu Helal.

“Estão todos mortos.”