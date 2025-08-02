O comité funciona como um fórum para a implementação e resolução de litígios do acordo, recebendo reclamações relativas a violações do mesmo.

“Tanto a RDC como o Ruanda expressaram o seu apreço pelas contribuições inestimáveis e pelos esforços conjuntos da União Africana, dos Estados Unidos e do Catar como parceiros na promoção de uma resolução pacífica”, acrescentou a declaração.

O acordo, assinado em 27 de junho pelos ministros dos Negócios Estrangeiros da RDC e do Ruanda, apela à cessação das hostilidades entre os exércitos dos dois países vizinhos.

Responde às principais preocupações da RDC, incluindo o respeito pela sua integridade territorial, o desarmamento dos grupos armados e a implementação de medidas para restaurar a estabilidade duradoura na região.

O Presidente do Ruanda, Paul Kagame, afirmou que o seu país cumprirá a sua parte do acordo de paz, enquanto a Ministra dos Negócios Estrangeiros da RDC, Therese Kayikwamba, prometeu que o seu governo continuará a envidar esforços para traduzir o acordo em paz duradoura, desenvolvimento sustentável e pacificação total das províncias orientais, que têm sido assoladas pela violência há décadas.