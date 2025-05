O Ministro da Defesa Nacional da Türkiye, Yasar Guler, apelou à organização terrorista PKK e a todos os seus ramos que operam sob diferentes nomes ou em diferentes regiões que se dissolvam e “entreguem incondicionalmente as suas armas.”

“É notável, embora tardio, que a organização terrorista... tenha chegado à compreensão de que o terrorismo não leva a lado nenhum, que chegou ao fim da sua trajetória e que não tem outra escolha senão se dissolver,” afirmou Guler, durante uma cerimónia no sábado.

“Nesse contexto, questões não mencionadas no texto, como um cessar-fogo, não devem ser levantadas. Algo deste tipo está absolutamente fora de questão,” acrescentou.

Apontando que os esforços de contraterrorismo da Türkiye têm estado no topo da agenda do país há muitos anos, Guler destacou que as Forças Armadas Turcas continuam a lutar com “grande determinação contra qualquer ameaça à unidade e integridade do país, e têm realizado com sucesso as tarefas que lhes foram confiadas.”

O objetivo final de Ancara é acabar com o terrorismo e erradicar quaisquer ameaças ao país, afirmou ele, acrescentando: “Não haverá tolerância para sabotagens, abusos ou prolongamentos do processo, e será adotada uma abordagem cautelosa e racional.”

Na sua campanha de terror de 40 anos contra a Türkiye, o PKK – listado como uma organização terrorista pela Türkiye, pelos EUA e pela UE – foi responsável pela morte de mais de 40.000 pessoas, incluindo mulheres, crianças, bebés e idosos.

Sem recuo em questões de segurança

Numa uma declaração separada num programa de televisão no sábado, o principal assessor do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Akif Cagatay Kilic, enfatizou que Ancara não “abandonou, recuou ou chegou a um ponto diferente em relação à nossa segurança e ao futuro da Síria.”

Kilic assegurou que a Türkiye observará de perto os resultados de um recente acordo envolvendo as Forças Democráticas Sírias (SDF), lideradas pelo YPG, que é o braço sírio do grupo terrorista PKK, sobre a integração das áreas sob controle do grupo terrorista numa Síria unificada.

Ele acrescentou que Ancara fornecerá todo o apoio possível para garantir que o progresso se desenvolva de forma positiva.

Sobre os recentes incidentes na província de Latakia, na Síria, entre elementos do regime deposto e as forças do novo governo, Kilic destacou que a autoridade estatal está a começar a formar-se, embora “a perda de vidas seja uma situação trágica para todos nós.”

“Do ponto de vista de manter a segurança e a estabilidade e demonstrar que a autoridade estatal está a começar a formar-se, podemos dizer que, de forma positiva, foi demonstrada uma vontade de preservar a existência de uma estrutura unitária e garantir a segurança,” enfatizou.

Kilic ainda afirmou que a organização terrorista Daesh não tem futuro numa escala global.

A Türkiye rejeita firmemente a sua existência e defende a sua completa erradicação.