Um barco de ajuda humanitária com destino a Gaza, que transportava fornecimentos humanitários, terá sido pulverizado com um misterioso produto químico branco por drones israelitas antes de ser invadido por comandos em águas internacionais, com ativistas a descreverem ardor nos olhos e visão obstruída.

O incidente a bordo do Madleen suscitou uma forte condenação por parte de grupos de direitos humanos, incluindo o Conselho de Relações Americano-Islâmicas (CAIR), que acusou Israel de utilizar «armas químicas» contra ativistas pacíficos, num ato que classificou como «pirataria internacional e terrorismo de Estado».

O barco de ajuda humanitária com destino a Gaza — parte da Coligação Flotilha da Liberdade (FFC) — navegava em direção a Gaza quando foi subitamente cercado por drones israelitas e, em seguida, pelas suas forças em águas internacionais no domingo.

O Madleen, um navio de 18 metros, partiu para Gaza no dia 1 de junho do porto de San Giovanni Li Cuti, em Catânia, Sicília, como parte da última missão organizada pela Coligação Flotilha da Liberdade para quebrar o bloqueio israelita e entregar ajuda aos palestinianos famintos em Gaza.

Um total de 12 pessoas de diferentes países, incluindo Baptiste Andre, Greta Thunberg, Mark Van Rennes, Pascal Maurieras, Reva Viard, Rima Hassan, Sergio Toribio, Suayb Ordu, Thiago Ávila, Yanis Mhamdi e Yasemin Acar, estavam a bordo.

De acordo com os organizadores, o navio transportava suprimentos urgentemente necessários para os civis de Gaza, incluindo leite em pó, farinha, arroz, fraldas, produtos sanitários femininos, kits de dessalinização de água, suprimentos médicos, muletas e próteses infantis.

À medida que as forças israelitas se aproximavam, os ativistas afirmaram que o navio foi pulverizado com uma substância branca que causou confusão e restringiu a visibilidade. Em poucos minutos, as suas comunicações foram bloqueadas e ruídos perturbadores ecoaram no rádio.

Uma substância branca foi lançada por dois drones que sobrevoavam o Madleen antes do corte da comunicação com o navio, disse a cofundadora do Movimento de Solidariedade Internacional, Huwaida Arraf, à Al Jazeera.

«Sabemos que havia dois drones sobrevoando o navio que lançaram algum tipo de produto químico sobre ele. Não sabemos que substância química era essa», disse ela. «Algumas pessoas relataram que os seus olhos estavam a arder. Antes disso, eles também foram abordados por navios de forma muito ameaçadora.»

Logo depois, comandos israelitas abordaram o navio e detiveram a tripulação. Os ativistas, vestindo coletes salva-vidas, levantaram as mãos em sinal de rendição. Antes de serem detidos, uma voz ao fundo ordenou que atirassem os seus telemóveis ao mar.

Em resposta ao ataque ao Madleen, o Conselho de Relações Americano-Islâmicas (CAIR) emitiu uma condenação veemente. O diretor executivo nacional do CAIR, Nihad Awad, afirmou: “Condenamos veementemente o ataque cobarde e ilegal de Israel ao Madleen, que se aproximava de Gaza com suprimentos humanitários desesperadamente necessários. Este é um ato flagrante de pirataria internacional e terrorismo de Estado.”

«A ocupação israelita não tem qualquer direito legal de bloquear a costa de Gaza, muito menos de lançar armas químicas sobre barcos de ajuda humanitária e raptar os seus passageiros em águas internacionais. O governo israelita deve prestar contas e libertar imediatamente o Madleen e os seus ativistas humanitários, levantar o bloqueio à ajuda a Gaza e pôr fim ao genocídio.»

Embora o governo israelita não tenha confirmado a natureza da substância, a FFC sugeriu que pode ter sido um dissuasor químico, possivelmente um incapacitante não letal, como gás lacrimogéneo, líquido skunk, spray de pimenta ou aerossol, concebido para desorientar e subjugar e utilizado no controlo de multidões.

Este ataque tem precedentes. Em 2010, as forças israelitas invadiram o Mavi Marmara, outro navio de ajuda humanitária, matando 10 ativistas. Em 2018, os navios da frota foram supostamente sabotados antes da partida e, em 2021, Israel utilizou água repelente malcheirosa contra os palestinianos na Cisjordânia ocupada.

Os especialistas afirmam que o spray branco parece ser psicologicamente intimidante, talvez para garantir que os ativistas não possam documentar a interceção.