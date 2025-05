Um alto funcionário russo afirmou que a metrópole turca de Istambul está a tornar-se a “principal plataforma” para as negociações entre Moscovo e Kiev, onde os dois países realizaram as suas primeiras conversações diretas em três anos no início deste mês.

“Istambul está a tornar-se a principal plataforma para a condução de negociações em todas as áreas relativas ao Mar Negro, ao acordo sobre o Mar Negro, ao acordo sobre os cereais e, agora, às negociações russo-ucranianas”, afirmou o Secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergey Shoygu, durante uma reunião com o Secretário-Geral do Conselho de Segurança Nacional da Türkiye, Okay Memis, na quinta-feira, segundo a agência de notícias estatal Tass.

Shoygu agradeceu à liderança da Türkiye por ter proporcionado a plataforma para a realização de conversações diretas entre a Rússia e a Ucrânia.

“Sabemos que Ancara envidou esforços consideráveis, incluindo em termos de segurança, para criar condições óptimas para o trabalho das delegações”, afirmou Shoygu.

Em 16 de maio, a Rússia e a Ucrânia realizaram as suas primeiras conversações diretas em três anos em Istambul, onde as duas partes acordaram numa troca de prisioneiros em grande escala, envolvendo um total de 1.000 pessoas de cada lado.

Ambas as partes, durante as conversações facilitadas pela Türkiye, concordaram também em prosseguir as negociações para uma trégua.