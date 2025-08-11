O governo do Reino Unido expandiu discretamente a sua controversa política de “deportar primeiro, recorrer depois” para incluir outros 23 países, muitos deles aliados ou parceiros da Commonwealth, marcando uma escalada significativa no seu esforço para acelerar a retirada de criminosos estrangeiros.
A política permite que o Ministério do Interior deporte infratores antes que eles esgotem os recursos legais, a menos que consigam demonstrar que a deportação resultaria em prejuízos graves.
Entre os novos países abrangidos encontram-se a Índia, Austrália, Canadá e várias nações da União Europeia, jurisdições anteriormente excluídas devido a preocupações com o acesso a julgamentos justos ou direitos humanos.
A política já foi aplicada a pessoas da Tanzânia, Finlândia, Estónia, Belize e outros quatro países.
Os países adicionais incluem nações europeias como a Letónia e a Bulgária, países africanos como Angola, Botswana, Quénia, Uganda e Zâmbia, além de aliados ocidentais como a Austrália e Canadá, bem como a Índia, Indonésia, Líbano e Malásia.
O Ministério do Interior afirmou que a expansão do esquema de deportação antes do recurso aumentará “a capacidade do Reino Unido de retirar criminosos estrangeiros na primeira oportunidade possível”.
O ministério também destacou que a medida aliviará a pressão sobre as prisões superlotadas.
Segundo o ministério, quase 5.200 criminosos condenados com passaportes estrangeiros foram deportados desde julho de 2024, representando um aumento de 14% em relação ao ano anterior.
Mas os críticos alertam para o facto de esta abordagem correr o risco de exportar o crime sem consequências, uma vez que muitos deportados não enfrentam qualquer outra punição nos seus países de origem.
Grupos jurídicos também apontam que audiências de recurso remotas realizadas a partir do estrangeiro levantam preocupações sobre o cumprimento do processo legal.
O ex-secretário de Justiça, Alex Chalk, expressou sérias reservas, dizendo ao jornal The Guardian: “Tenho sérias dúvidas sobre isto, e isso pode transformar o Reino Unido num ímã para crimes cometidos por estrangeiros.”
Chalk alertou que a política envia uma mensagem perigosa: “O verdadeiro perigo é que se dá sinal verde para criminosos estrangeiros. Podem vir para o Reino Unido, e não serão punidos. E podem pensar: o pior que pode acontecer é ser libertado imediatamente e colocado num avião.”
Robert Buckland, outro ex-secretário de Justiça, ecoou as preocupações de Chalk, questionando: “Muitas vítimas destes crimes querem que a justiça seja feita aqui primeiro, antes da deportação. O governo considerou as opiniões das vítimas em tudo isto?”
O Ministério da Justiça confirmou ao The Guardian que os infratores estrangeiros deportados sob esta regulamentação poderão não necessariamente enfrentar penas de prisão nos seus países de origem.
A medida surge enquanto o governo trabalhista de centro-esquerda do Primeiro-ministro Keir Starmer enfrenta intensa pressão doméstica pela imigração, com o partido de extrema-direita Reform UK, liderado por Nigel Farage, a ganhar força nas sondagens.
Farage, um crítico de longa data da imigração, tornou o tema central na mensagem do seu partido, juntamente com um foco nos crimes.
O governo de Starmer, que perdeu popularidade desde que assumiu o poder há um ano, fez uma série de anúncios sobre ambas as áreas políticas numa aparente tentativa de conter o apelo do Reform UK.