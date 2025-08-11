O governo do Reino Unido expandiu discretamente a sua controversa política de “deportar primeiro, recorrer depois” para incluir outros 23 países, muitos deles aliados ou parceiros da Commonwealth, marcando uma escalada significativa no seu esforço para acelerar a retirada de criminosos estrangeiros.

A política permite que o Ministério do Interior deporte infratores antes que eles esgotem os recursos legais, a menos que consigam demonstrar que a deportação resultaria em prejuízos graves.

Entre os novos países abrangidos encontram-se a Índia, Austrália, Canadá e várias nações da União Europeia, jurisdições anteriormente excluídas devido a preocupações com o acesso a julgamentos justos ou direitos humanos.

A política já foi aplicada a pessoas da Tanzânia, Finlândia, Estónia, Belize e outros quatro países.

Os países adicionais incluem nações europeias como a Letónia e a Bulgária, países africanos como Angola, Botswana, Quénia, Uganda e Zâmbia, além de aliados ocidentais como a Austrália e Canadá, bem como a Índia, Indonésia, Líbano e Malásia.

O Ministério do Interior afirmou que a expansão do esquema de deportação antes do recurso aumentará “a capacidade do Reino Unido de retirar criminosos estrangeiros na primeira oportunidade possível”.

O ministério também destacou que a medida aliviará a pressão sobre as prisões superlotadas.

Segundo o ministério, quase 5.200 criminosos condenados com passaportes estrangeiros foram deportados desde julho de 2024, representando um aumento de 14% em relação ao ano anterior.

Mas os críticos alertam para o facto de esta abordagem correr o risco de exportar o crime sem consequências, uma vez que muitos deportados não enfrentam qualquer outra punição nos seus países de origem.