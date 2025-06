A União Europeia manifestou forte preocupação com a decisão dos Estados Unidos de duplicar as tarifas sobre as importações de aço, alertando para possíveis medidas retaliatórias, a menos que seja alcançado um acordo negociado.

Numa declaração na segunda-feira, o porta-voz da Comissão Europeia, Olof Gill, disse que a UE «lamenta profundamente» a decisão de Washington de aumentar as tarifas sobre o aço de 25% para 50%, considerando-a uma medida que «acrescenta mais incerteza à economia global e aumenta os custos para os consumidores e as empresas em ambos os lados do Atlântico».

«O aumento das tarifas também prejudica os esforços em curso para chegar a uma solução negociada», afirmou Gill, acrescentando que a UE suspendeu as suas próprias contramedidas em 14 de abril «de boa-fé» para permitir a continuação das negociações com os EUA.

Gill confirmou que a comissão está a finalizar as discussões sobre um conjunto alargado de contramedidas.

«Se não for alcançada uma solução mutuamente aceitável, tanto as medidas existentes como as adicionais da UE entrarão automaticamente em vigor a 14 de julho ou antes, se as circunstâncias assim o exigirem», alertou.

«A comissão tem sido clara quanto à sua disponibilidade para agir em defesa dos interesses da UE, protegendo os nossos trabalhadores, consumidores e indústria», acrescentou.

Espera-se que os EUA implementem as novas taxas tarifárias em 4 de junho, duplicando os direitos aduaneiros existentes sobre as importações de aço e alumínio da UE para 50%.