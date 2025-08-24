Operadores postais em toda a Europa suspenderam envios de encomendas para os Estados Unidos depois da administração Trump ter anunciado que colocará fim a uma regra de longa data que permitia que importações de baixo valor entrassem sem impostos.

A partir de 29 de agosto, Washington suspenderá a isenção "de minimis", que anteriormente permitia que pacotes no valor inferior a 800 dólares fossem enviados com documentação mínima. Sob as novas regras, a maioria das encomendas comerciais enfrentará tarifas e procedimentos aduaneiros mais rigorosos. Apenas cartas, documentos e presentes pessoais abaixo de 100 dólares permanecerão isentos.

A mudança desencadeou suspensões generalizadas por transportadoras nacionais, citando confusão sobre como o novo sistema funcionará.

Relacionado TRT Global - Trump diz que ninguém está livre das tarifas e afasta alegações de exceção para tecnologias

"Questões não resolvidas"

O Deutsche Post da Alemanha e a DHL Parcel Germany anunciaram que deixariam de aceitar pacotes de clientes empresariais para os EUA a partir de 22 de agosto, alertando para "questões não resolvidas" em torno dos requisitos de dados aduaneiros e cobrança de direitos aduaneiros.