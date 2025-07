Ao longo das últimas semanas, a catástrofe humana que se está a intensificar em Gaza suscitou uma série de condenações por parte da sociedade civil e de diferentes governos, incluindo os do Ocidente, até agora reticentes em expressar uma condenação severa.

No Reino Unido, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, David Lammy, expressou sentimentos que provocaram um novo escrutínio da posição britânica em relação a Israel. O ministro afirmou que o Reino Unido "irá mais longe na adoção de medidas contra Israel... se a situação intolerável continuar".

Além disso, foi publicada uma sondagem de opinião do YouGov que indica que cerca de metade do público britânico apoia uma série de sanções contra Israel. O governo britânico irá, sem dúvida, reagir de alguma forma, circulando rumores de que estão a ser discutidas novas sanções, o que já acontece há algum tempo.

Mas será que isto assinala uma mudança significativa na política externa do Reino Unido? Ou será atacado como uma mera postura simbólica, desprovida de consequências genuínas e substanciais?

Medidas potenciais

Académicos como o Professor israelita Omer Bartov, um dos maiores especialistas mundiais em estudos de genocídio, concluíram que o que Israel está a levar a cabo em Gaza é genocídio, publicado nas páginas do The New York Times.

A juíza britânica, Baronesa Kennedy, também concluiu publicamente o mesmo na rádio britânica. No meio académico britânico, nos meios de comunicação social, na sociedade civil, mas também nos círculos governamentais e políticos, a conclusão de que a guerra de Israel em Gaza se tornou um genocídio não é invulgar. Em privado, muitos dos altos cargos de autoridade política e governamental reconhecem o mesmo.

Dado este sentimento generalizado, que corresponde aos factos no terreno em Gaza devido à ação israelita, existe naturalmente uma grande pressão sobre o governo do Reino Unido para que traduza em ações uma retórica mais dura em relação a Israel.

Há, de facto, várias medidas concretas disponíveis a este respeito. Estas vão desde gestos simbólicos a medidas jurídicas e diplomáticas significativas:

· Suspensão das exportações de armas: Historicamente, o Reino Unido concedeu licenças de armas no valor de centenas de milhões de libras a Israel. No ano passado, muitas dessas licenças foram suspensas e anuladas, mas muitas ainda subsistem, nomeadamente as peças do F-35. Suspender ou revogar essas licenças seria uma escalada importante, embora não sem precedentes, da pressão diplomática.

· Um apoio mais forte às investigações jurídicas internacionais: O Reino Unido poderia dar mais apoio público ao Tribunal Penal Internacional, que tem enfrentado uma pressão desmedida nos últimos meses. O Reino Unido deveria também publicar a resposta jurídica oficial à conclusão do Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) de que a ocupação dos territórios palestinianos é ilegal; esta é uma exigência que mais de 100 deputados britânicos fizeram recentemente.

Mas mais do que isso, o Reino Unido poderia juntar-se publicamente ao caso da África do Sul no TIJ, que acusou Israel de genocídio. Essa mensagem exerceria uma grande pressão sobre o poder político de Israel.

· Novas sanções contra ministros israelitas extremistas e grupos de colonos: Dada a crescente preocupação internacional com o papel dos ministros de extrema-direita no incitamento à violência, o Reino Unido poderia ir muito mais longe na designação de outros ministros do governo de Benjamin Netanyahu, para além de Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich.

Em particular, sancionar os ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, tendo em conta a sua retórica cada vez mais belicosa e de extrema-direita, enviaria uma mensagem determinada. Quanto aos grupos de colonos na Cisjordânia ocupada, toda a atividade de colonização é ilegal de acordo com a lei e a política britânicas. Qualquer envolvimento com ele poderia constituir uma infração passível de proscrição. Atualmente, as instituições de caridade britânicas podem angariar fundos para os colonatos - um exemplo controverso veio a lume na semana passada.

· Reconhecimento da Palestina: Há muito defendido por muitos trabalhistas e por outras capitais europeias, o reconhecimento da Palestina como Estado poderia ter um peso simbólico e legal.

· Proibição dos produtos dos colonatos: Embora o Reino Unido imponha a rotulagem dos produtos provenientes dos colonatos israelitas, uma proibição total poderia seguir os modelos implementados na Irlanda ou propostos pela UE.

· Ações judiciais: Os funcionários britânicos podem declarar que os funcionários ou militares israelitas podem ser objeto de processo judicial, desde que sejam apresentadas provas. (Note-se o caso português de um soldado israelita que foi identificado pela sociedade civil).

Cada um destes passos, embora repleto de complicações políticas, está totalmente dentro do âmbito do aparelho de política externa britânico - requerem apenas vontade política.

O défice de credibilidade

A questão que se coloca é, evidentemente, a seguinte: Londres tem vontade política para pôr em prática estas medidas? Quais são as razões para esta reticência?

Até à data, não é particularmente claro que a retórica crescente de Lammy sobre Israel conduza a uma mudança política substancial. Não se seguiram quaisquer ações imediatas aos seus comentários, e houve poucos indícios, pelo menos publicamente, de que viessem a ser tomadas quaisquer medidas.

Isto apesar do facto de entre os eleitores trabalhistas, os deputados trabalhistas e o público em geral, haver raiva e frustração com o governo israelita pelas suas ações em relação aos palestinianos, não só em Gaza recentemente, mas também na Cisjordânia ocupada.

No entanto, é provável que as mudanças efetivas nas políticas enfrentem vários obstáculos importantes no seio do Partido Trabalhista, que governa atualmente o Reino Unido.

O primeiro está relacionado com o legado da era de Jeremy Corbyn, durante a qual o Partido Trabalhista foi criticado pela forma como lidou com as alegações de antissemitismo - levando a liderança subsequente a investir um esforço significativo na reconstrução da confiança com as comunidades judaicas britânicas.

A segunda está relacionada com o alinhamento de Londres com Washington DC. Existe uma profunda convicção de que os interesses nacionais estratégicos de Londres necessitam, fundamentalmente, de uma aliança profunda com os Estados Unidos da América e que uma rutura desta aliança teria consequências extremamente negativas para o Reino Unido.

Washington DC, como é óbvio, apoia tremendamente Israel e o governo de Netanyahu; a preocupação em Londres é que, se o Reino Unido se tornar demasiado crítico em relação a Telavive, poderá criar tensões inúteis com Washington DC.

Dada a importância do elemento americano na arquitetura de segurança britânica, especialmente quando se considera não só o mundo árabe e o Médio Oriente em geral, mas também a Rússia e a Europa, não é difícil perceber por que razão Londres seria cautelosa em tomar medidas que pudessem perturbar Washington.

A última razão parece ser de ordem muito pessoal, na medida em que o atual Primeiro-Ministro trabalhista, Keir Starmer, está particularmente empenhado na relação Reino Unido-Israel, apesar das amplas violações do direito internacional por parte de Telavive, seja nos Territórios Palestinianos Ocupados, no Líbano, na Síria ou no Irão.

Este facto pode ter sido uma surpresa devido ao passado de Starmer como advogado de direitos humanos, mas foi tornado claro repetidas vezes nos últimos dois anos. Nesse sentido, uma mudança de política pode ter a ver com a apresentação dos argumentos corretos, mas também tem fundamentalmente a ver com as convicções pessoais de Starmer.

Quebrar a barragem é improvável

No entanto, o Governo britânico depende do Partido Trabalhista no Parlamento e um número crescente de deputados trabalhistas - bem como de deputados de outros partidos - está decididamente insatisfeito com a posição do Reino Unido em relação a Israel.

Este parece ter sido também o impulso que levou o Reino Unido a sancionar dois ministros israelitas, Ben Gvir e Smotrich, juntamente com o Canadá, a Noruega e a Nova Zelândia.

A este respeito, é provável que se verifiquem novas sanções, embora não seja claro a que nível ou em que número. Poderão também estar em preparação outras medidas contra diferentes colonos israelitas, embora não se saiba ao certo quantos.

Poderá haver mais medidas? O reconhecimento de um Estado palestiniano continua a ser possível - especialmente tendo em conta que esta era, na verdade, a política estabelecida pelos trabalhistas até há relativamente pouco tempo - mas provavelmente causaria um nível de tensão com Washington DC que Londres poderá não estar disposta a enfrentar atualmente.

Cessar a venda de peças do F-35 seria improvável, sobretudo depois de o governo britânico ter despendido muito tempo e esforço a defender a sua posição em tribunal contra as contestações a esta política. Quanto a juntar-se ao caso da África do Sul no TIJ, isso exigiria uma enorme vontade política, que parece não existir.

Como tal, continua a existir o risco de estas recentes declarações, e mesmo outras proibições, serem concebidas mais para gerir a ótica política do que para produzir mudanças estruturais. A menos que sejam apoiadas por medidas políticas substanciais e tangíveis, é pouco provável que convençam o público em geral de que houve uma mudança genuína na política britânica em relação a Israel/Palestina.