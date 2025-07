Os diplomatas iranianos e europeus vão encontrar-se em Istambul na sexta-feira para dar início à mais recente iniciativa para desbloquear o impasse sobre o programa nuclear de Teerão.

Representantes da Grã-Bretanha, França e Alemanha, conhecidos como as nações E3, vão reunir-se no edifício do consulado iraniano para as primeiras negociações desde a guerra de 12 dias do Irão com Israel em junho, que envolveu bombardeiros americanos a atacar as instalações relacionadas com energia nuclear.

O regresso das sanções, conhecido como mecanismo de "snapback", "permanece em cima da mesa", segundo um diplomata europeu que falou sob condição de anonimato devido à sensibilidade das negociações.

"Um possível adiamento no desencadeamento do snapback foi sugerido aos iranianos na condição de que haja um envolvimento diplomático credível por parte do Irão, que retomem a cooperação total com a AIEA (Agência Internacional de Energia Atómica), e que abordem as preocupações sobre o seu estoque de urânio altamente enriquecido", disse o diplomata.

Os líderes europeus disseram que as sanções regressarão até ao final de agosto se não houver progresso na contenção do programa nuclear do Irão.

Teerão, entretanto, disse que os EUA, que se retiraram do acordo de 2015 durante o primeiro mandato do Presidente Donald Trump, precisam de reconstruir a confiança no seu papel nas negociações.

O Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Kazem Gharibabadi, disse que o envolvimento do Irão dependia de "vários princípios fundamentais" que incluíam "reconstruir a confiança do Irão – pois o Irão não tem absolutamente nenhuma confiança nos Estados Unidos."

Numa publicação nas redes sociais na quinta-feira, Gharibabadi disse também que as negociações não deveriam ser usadas "como plataforma para agendas ocultas como ação militar."

Gharibabadi insistiu que o direito do Irão de enriquecer urânio "de acordo com as suas necessidades legítimas" fosse respeitado e as sanções removidas.

Ataques dos EUA e Israel contra Irão

O Irão ameaçou repetidamente abandonar o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que o compromete a abster-se de desenvolver armas nucleares, se as sanções regressarem.

As negociações de sexta-feira realizar-se-ão ao nível de vice-ministro, com o Irão a enviar o Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros, Majid Takht-e Ravanchi.

Uma reunião semelhante foi realizada em Istambul em maio.

A identidade dos representantes do E3 não foi imediatamente clara, mas espera-se que o vice-comissário de política externa da União Europeia compareça.

O Reino Unido, França e Alemanha foram signatários do acordo de 2015, juntamente com os EUA, Rússia e China. Quando os EUA se retiraram em 2018, Trump insistiu que o acordo não era suficientemente rigoroso. Sob o acordo original, nem a Rússia nem a China podem vetar sanções reimpostas.

Desde os ataques israelitas e americanos contra Irão, que viram bombardeiros B-52 americanos atingir três locais nucleares, o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, acusou o E3 de hipocrisia, dizendo que falharam em cumprir as suas obrigações enquanto apoiavam os ataques de Israel.

No contexto do conflito, que viu o Irão responder com ataques de mísseis a Israel e um ataque a uma base americana no Catar, o caminho em frente permanece incerto.

Embora os responsáveis europeus tenham dito que querem evitar mais conflitos e estão abertos a uma solução negociada, avisaram que o tempo está a esgotar-se.

Um porta-voz da Organização de Energia Atómica do Irão disse na quinta-feira que a indústria nuclear do país iria "crescer novamente e prosperar outra vez" após os recentes ataques de Israel e dos EUA.