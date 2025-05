A Coreia do Norte enviou mais 3.000 soldados para a Rússia este ano e ainda está a fornecer mísseis, artilharia e munições para ajudar Moscovo a combater Kiev, alegaram os militares de Seul.

“Estima-se que mais 3.000 soldados tenham sido enviados entre janeiro e fevereiro como reforços”, disse o Chefe do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul na quinta-feira.

O comunicado alegava que, dos 11.000 soldados norte-coreanos enviados inicialmente para a Rússia, acredita-se que 4.000 tenham sido mortos ou feridos. “Além de mão-de-obra, a Coreia do Norte continua a fornecer mísseis, equipamento de artilharia e munições”, referiu o relatório do JCS.

“Até agora, avalia-se que a Coreia do Norte forneceu uma quantidade significativa de mísseis balísticos de curto alcance (SRBM), bem como cerca de 220 unidades de armas autopropulsados ​​de 170 mm e lançadores múltiplos de mísseis de 240 mm”, afirmou.

Alertou que “estes números poderiam aumentar consoante a situação no campo de batalha”.

Drones de ataque

Os aliados tradicionais, Rússia e Coreia do Norte, têm-se aproximado desde o ataque de Moscovo à Ucrânia em 2022, com Seul a afirmar que o líder Kim Jong-un enviou milhares de tropas e contentores de armas para ajudar Moscovo.

Nem Moscovo nem Pyongyang confirmaram oficialmente o envio de tropas, mas os dois países assinaram um amplo acordo militar no ano passado, incluindo uma cláusula de defesa mútua, quando o presidente russo, Vladimir Putin, fez uma rara visita à Coreia do Norte.

Os meios de comunicação estatais norte-coreanos informaram na quinta-feira que Kim supervisionou o teste de novos drones suicidas e de reconhecimento com tecnologia de inteligência artificial.

O novo drone de reconhecimento estratégico é capaz de “rastrear e monitorizar diferentes alvos estratégicos e actividades de tropas inimigas no solo e no mar”, disse a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA).

Os drones suicidas também demonstraram capacidade de ataque “para serem utilizados em várias missões de ataque tático”, de acordo com a KCNA.

Kim avaliou o desempenho melhorado do “drone de reconhecimento estratégico... e dos drones de ataque suicida com a introdução de nova inteligência artificial”. Concordou também com um plano “para expandir a capacidade de produção”, disse a KCNA.