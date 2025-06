Responsáveis da UE manifestaram-se em defesa do Tribunal Penal Internacional (TPI) depois de os EUA terem anunciado sanções contra quatro dos seus juízes.

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, escreveu na sexta-feira no X que a comissão «apoia totalmente» o tribunal, bem como os seus responsáveis.

«Deve ser livre para agir sem pressões», acrescentou.

O Presidente do Conselho Europeu, António Costa, concordou com as suas observações, referindo-se ao tribunal como «uma pedra angular da justiça internacional».

«O Tribunal Penal Internacional não se opõe às nações, opõe-se à impunidade. Temos de proteger a sua independência e integridade. O Estado de direito deve prevalecer sobre o Estado de poder», acrescentou ele na plataforma X.

A chefe da política externa da UE, Kaja Kallas, também expressou o seu apoio ao tribunal, enfatizando a importância da sua independência e compromisso com a justiça.

«O Tribunal Penal Internacional defende a justiça perante os crimes mais graves. Deve permanecer livre de pressões e fiel aos seus princípios», afirmou.

Entretanto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros belga, Maxime Prevot, anunciou no X que o seu país, em coordenação com a Eslovénia, irá instar a UE a invocar o seu estatuto de bloqueio, um instrumento jurídico raramente utilizado, concebido para proteger as entidades da UE do alcance extraterritorial das leis estrangeiras.

Se for implementado, será a primeira vez que o estatuto é utilizado em defesa do TPI.

«Apoiar o TPI significa apoiar o Estado de direito. A Bélgica continuará a ser um firme defensor do Tribunal e da sua missão», escreveu ele.

"O trabalho do TPI no combate à impunidade por crimes internacionais não deve ser prejudicado", declarou o Ministério Negócios Estrangeiros da Áustria, expressando o seu "profundo pesar" pela medida dos EUA.

Na quinta-feira, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, anunciou que quatro juízes do TPI foram incluídos na lista de sanções, acusando-os de violar a soberania dos EUA e de Israel.

«Esses quatro indivíduos participaram ativamente das ações ilegítimas e infundadas do TPI contra os Estados Unidos ou o nosso aliado próximo, Israel», disse Rubio em comunicado.

“O TPI é politizado e alega falsamente ter discricionariedade ilimitada ara investigar, acusar e processar cidadãos dos Estados Unidos e dos nossos aliados.”

Rubio também exortou outras nações que apoiam o TPI a “combater este ataque vergonhoso à nossa nação e a Israel”.

Em novembro de 2024, o TPI emitiu mandados de prisão contra o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant por alegadamente terem cometido crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.