As equipas de resgate russas encontraram a fuselagem de um avião de passageiros Antonov-24 que desapareceu do radar no extremo leste da Rússia, informou o Ministério das Emergências, na quinta-feira.

“Um helicóptero Mi-8 operado pela Rosaviatsiya (autoridade de aviação civil da Rússia) avistou a fuselagem em chamas da aeronave”, disse o Ministério das Emergências da Rússia no Telegram.

Todas as pessoas a bordo do avião morreram, informou a imprensa estatal russa, citando informações preliminares dos serviços de emergência.

Citando os serviços de emergência, o governador de Amur, Vasily Orlov, escreveu anteriormente no Telegram que o avião se dirigia do centro administrativo da região, Blagoveshchensk, para a cidade de Tynda antes de desaparecer dos radares.

“De acordo com os dados preliminares, havia 43 passageiros (incluindo cinco crianças) e seis membros da tripulação a bordo do avião”, disse Orlov.

O Ministério das Situações de Emergência confirmou igualmente que o avião desapareceu dos radares e não respondeu às chamadas quando se encontrava a vários quilómetros do aeroporto local de Tynda.

“O avião fazia a rota Khabarovsk-Blagoveshchensk-Tynda. Preliminarmente, havia cerca de 40 pessoas a bordo", refere o comunicado, acrescentando que estão a ser esclarecidas mais informações sobre o incidente.