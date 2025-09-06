A Finlândia vai aderir a uma declaração sobre uma resolução pacífica da questão palestiniana e a implementação de uma solução de dois Estados, afirmou o país nórdico em comunicado.
“O processo liderado pela França e pela Arábia Saudita é o esforço internacional mais significativo dos últimos anos para criar as condições para uma solução de dois Estados”, disse a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Finlândia, Elina Valtonen, no X, na sexta-feira.
A declaração resulta de uma conferência internacional realizada na ONU em julho, organizada pela Arábia Saudita e pela França, sobre o conflito que dura há décadas. Os Estados Unidos e Israel boicotaram o evento.
O primeiro passo delineado na declaração é pôr fim à guerra de quase dois anos entre Israel e o grupo de resistência palestiniano Hamas em Gaza.
A Arábia Saudita e a França apelaram aos países nas Nações Unidas para que apoiem a declaração que define “passos tangíveis, calendarizados e irreversíveis” para a implementação de uma solução de dois Estados.
Ao contrário de outras nações europeias, como a Espanha e a Noruega, a Finlândia não reconheceu a Palestina como um Estado. O Governo de coligação finlandês está dividido internamente quanto ao reconhecimento formal.