EUROPA
1 min de leitura
Finlândia adere à declaração que apoia a solução de dois Estados para Israel e Palestina
A declaração resulta de uma conferência internacional realizada na ONU em julho, organizada pela Arábia Saudita e pela França, sobre o conflito que dura há décadas.
Palestinianos enfrentam fome em Gaza devido à guerra brutal e ao bloqueio de Israel na região. / AA
6 de setembro de 2025

A Finlândia vai aderir a uma declaração sobre uma resolução pacífica da questão palestiniana e a implementação de uma solução de dois Estados, afirmou o país nórdico em comunicado.

“O processo liderado pela França e pela Arábia Saudita é o esforço internacional mais significativo dos últimos anos para criar as condições para uma solução de dois Estados”, disse a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Finlândia, Elina Valtonen, no X, na sexta-feira.

A declaração resulta de uma conferência internacional realizada na ONU em julho, organizada pela Arábia Saudita e pela França, sobre o conflito que dura há décadas. Os Estados Unidos e Israel boicotaram o evento.

O primeiro passo delineado na declaração é pôr fim à guerra de quase dois anos entre Israel e o grupo de resistência palestiniano Hamas em Gaza.

A Arábia Saudita e a França apelaram aos países nas Nações Unidas para que apoiem a declaração que define “passos tangíveis, calendarizados e irreversíveis” para a implementação de uma solução de dois Estados.

Ao contrário de outras nações europeias, como a Espanha e a Noruega, a Finlândia não reconheceu a Palestina como um Estado. O Governo de coligação finlandês está dividido internamente quanto ao reconhecimento formal.

