Uma visita planeada de negociadores comerciais dos EUA a Nova Deli de 25 a 29 de agosto foi cancelada, atrasando as negociações sobre um acordo comercial bilateral proposto, relatou no sábado a rede de notícias empresariais e financeiras da Índia, NDTV Profit, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A presente ronda de negociações para o acordo comercial bilateral proposto é agora provável que seja adiada para outra data, afirma o relatório, pondo em causa as esperanças de algum alívio antes do prazo de 27 de agosto, a data para a tarifa adicional sobre produtos indianos entrar em vigor.

No início deste mês, o Presidente dos EUA, Donald Trump, impôs uma tarifa adicional de 25% sobre produtos indianos, citando as importações contínuas de petróleo russo por Nova Deli numa medida que escalou acentuadamente as tensões entre as duas nações.

O novo imposto de importação, que entrará em vigor a partir de dia 27 de agosto, aumentará as taxas sobre algumas exportações da Índia para até 50% — entre as mais altas aplicadas a qualquer parceiro comercial dos EUA.