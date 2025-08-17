ECONOMIA & NEGÓCIOS
Relatório: As negociações sobre o acordo comercial entre Índia e EUA estão suspensas
A visita comercial planeada dos EUA à Índia foi cancelada, atrasando as negociações sobre um acordo comercial bilateral antes de novas tarifas entrarem em vigor.
Novas tarifas sobre produtos indianos entrarão em vigor com o adiamento das negociações comerciais. / Reuters
17 de agosto de 2025

Uma visita planeada de negociadores comerciais dos EUA a Nova Deli de 25 a 29 de agosto foi cancelada, atrasando as negociações sobre um acordo comercial bilateral proposto, relatou no sábado a rede de notícias empresariais e financeiras da Índia, NDTV Profit, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A presente ronda de negociações para o acordo comercial bilateral proposto é agora provável que seja adiada para outra data, afirma o relatório, pondo em causa as esperanças de algum alívio antes do prazo de 27 de agosto, a data para a tarifa adicional sobre produtos indianos entrar em vigor.

No início deste mês, o Presidente dos EUA, Donald Trump, impôs uma tarifa adicional de 25% sobre produtos indianos, citando as importações contínuas de petróleo russo por Nova Deli numa medida que escalou acentuadamente as tensões entre as duas nações.

O novo imposto de importação, que entrará em vigor a partir de dia 27 de agosto, aumentará as taxas sobre algumas exportações da Índia para até 50% — entre as mais altas aplicadas a qualquer parceiro comercial dos EUA.

As negociações comerciais entre Nova Deli e Washington colapsaram após cinco rondas de negociações devido a desacordo sobre a abertura dos vastos sectores agrícola e de lacticínios da Índia e o fim das compras de petróleo russo.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia disse que o país está a ser injustamente visado por comprar petróleo russo enquanto os Estados Unidos e a União Europeia continuam a adquirir produtos da Rússia.

