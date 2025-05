O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu cortar o contacto direto com o Primeiro-Ministro israelita, Benjamin Netanyahu, de acordo com a Rádio do Exército de Israel.

Yanir Cozin, correspondente da Rádio do Exército de Israel, disse numa publicação na sua conta do X que Trump tomou a decisão, depois de colaboradores próximos terem dito ao Ministro dos Assuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, que o Presidente acredita que Netanyahu o está a manipular.

Um responsável israelita acrescentou que o tom de Dermer durante as recentes discussões com figuras seniores republicanas sobre o que Trump deveria fazer foi visto como arrogante e inútil.

O representante disse que as pessoas que rodeavam Trump lhe disseram que “Netanyahu o estava a manipular”.

“Não há nada que Trump odeie mais do que ser retratado como um tolo ou alguém que está a ser manipulado. Foi por isso que ele decidiu cortar o contacto com Netanyahu”, acrescentou o responsável.

Cozin apontou o fracasso do governo israelita em apresentar um plano concreto e um cronograma em relação ao Irão e aos Houthis do Iémen como uma fonte do agravamento das relações EUA-Israel.

O correspondente da Army Radio também destacou que o governo de Netanyahu não apresentou uma proposta concreta para Gaza.