O novo Primeiro-Ministro do Sudão, Kamil Idris, dissolveu o Governo interino do país, informou a agência de notícias estatal SUNA.

A SUNA não especificou no seu relatório de domingo quando seria anunciado um novo governo, o primeiro desde o início da guerra entre o exército sudanês e as forças paramilitares de apoio rápido.

Idris foi nomeado pelo chefe do exército Abdel Fattah al-Burhan, chefe de Estado do Sudão. As RSF (Forças de Apoio Rápido) afirmaram, desde o início deste ano, que irão formar o seu próprio governo paralelo com os partidos aliados.

Idris prestou juramento no sábado como o primeiro primeiro-ministro do país desde o golpe militar de 2021.

Num discurso proferido no domingo, prometeu manter-se à mesma distância de todos os partidos políticos e dar prioridade à estabilidade, à segurança e à reconstrução do Sudão.

A guerra matou dezenas de milhares de pessoas e deslocou 13 milhões - quase um quarto da população - naquilo a que as Nações Unidas dizem ser um dos piores desastres humanitários do mundo.