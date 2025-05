A Türkiye rejeitou veementemente o relatório 2023-2024 do Parlamento Europeu (PE) sobre o país, classificando-o como um documento distorcido e preconceituoso, repleto de “alegações sem fundamento” contra as políticas interna e externa de Ancara.

Num comunicado divulgado na quarta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros criticou o relatório adotado durante a sessão plenária do PE, afirmando que reflecte o preconceito de uma instituição que dá as “bases para a propaganda a organizações terroristas” e a grupos cuja missão central é oporem-se à Türkiye.

“Rejeitamos as avaliações infundadas de uma instituição que fornece bases de propaganda a organizações terroristas e a grupos que fizeram dos sentimentos anti- Türkiye a sua razão de ser, sobre a dinâmica política no nosso país, a nossa política externa e a visita do nosso Presidente relativamente à República Turca do Norte de Chipre”, afirmou o ministério.

O ministério apelou ainda ao PE para que adopte uma abordagem mais construtiva e equilibrada no futuro, em especial no contexto do processo de adesão da Türkiye à UE.

“No próximo período, esperamos que o PE cumpra as suas responsabilidades para garantir que as nossas relações com a UE, incluindo o nosso processo de adesão, continuem com base no benefício mútuo”, concluiu o comunicado.