Os aumentos nas tarifas sobre todas as importações de aço e alumínio dos EUA, implementados pelo Presidente Donald Trump, entraram em vigor, intensificando uma campanha para reorganizar as normas comerciais globais em favor dos Estados Unidos, o que gerou uma rápida retaliação da Europa.

A ação de Trump para reforçar as proteções aos produtores americanos de aço e alumínio restabelece tarifas globais efetivas de 25% sobre todas as importações desses metais e estende os encargos a centenas de produtos derivados, como porcas, parafusos, lâminas de escavadoras e latas de refrigerante.

A Comissão Europeia respondeu quase de forma imediata, anunciando que imporia tarifas retaliatórias sobre 26 mil milhões de euros (28 mil milhões de dólares) em produtos americanos a partir do próximo mês.

Aliados próximos dos EUA, como o Canadá, Reino Unido e Austrália, criticaram as tarifas abrangentes. O Canadá considerou ações recíprocas, enquanto o Secretário de Negócios e Comércio do Reino Unido, Jonathan Reynolds, afirmou que "todas as opções estavam na mesa" para responder no interesse nacional.

Nos dias que antecederam o prazo para entrada em vigor das novas tarifas, houve certa tensão, com Trump a ameaçar duplicar a tarifa sobre as exportações de aço e alumínio do Canadá para os EUA, elevando-a para 50%. No entanto, Trump recuou após o Primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, concordar em suspender a decisão da sua província de impor uma sobretaxa de 25% sobre as exportações de eletricidade para os estados de Minnesota, Michigan e Nova Iorque até que as tarifas americanas fossem removidas.

Um Porta-voz da Casa Branca descreveu a pressão dos EUA sobre o Canadá como uma "vitória" para o povo americano.

A agência de Alfândegas e Proteção das Fronteiras dos EUA cortou as importações que se qualificavam para a entrada isenta de direitos ao abrigo de acordos de contingentes muito antes do prazo da meia-noite, dizendo num boletim aos expedidores que a documentação relativa aos contingentes tinha de ser processada até às 16h30 locais de terça-feira nos portos de entrada dos EUA ou seriam cobrados os direitos aduaneiros integrais.

Grupos da indústria celebram o retorno das tarifas

A medida foi bem recebida pelos produtores de aço dos EUA, que consideraram que ela restabelece as tarifas originais sobre metais de 2018, que haviam sido enfraquecidas por inúmeras exclusões de países, cotas e isenções específicas de produtos.

"Ao fechar as brechas na tarifa que foram exploradas por anos, o Presidente Trump impulsionará novamente uma indústria siderúrgica que está pronta para reconstruir a América", afirmou Philip Bell, Presidente da Associação de Fabricantes de Aço, num comunicado.

"A tarifa revista garantirá que os fabricantes de aço nos EUA possam continuar a criar novos empregos bem remunerados e a fazer maiores investimentos, sabendo que não serão prejudicados por práticas comerciais desleais", acrescentou Bell.

O Ministro de Energia do Canadá, Jonathan Wilkinson, disse à Reuters que o Canadá poderia impor medidas não tarifárias, como restringir exportações de petróleo para os EUA ou aplicar taxas de exportação sobre minerais, caso as tarifas americanas persistam.

A China continua a ser o segundo maior fornecedor de alumínio e produtos derivados, mas já enfrenta altas tarifas para combater alegações de dumping e subsídios, além de uma nova tarifa de 20% que Trump impôs no último mês devido ao tráfico de fentanil.