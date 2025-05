Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas devido à inalação de fumo, tendo as autoridades israelitas evacuado várias cidades e encerrado uma importante autoestrada no centro de Israel, devido aos incêndios florestais provocados pelas elevadas temperaturas, com Telavive a pedir ajuda internacional para conter as chamas que se propagam rapidamente.

O Canal 12 de Israel disse na quarta-feira que os incêndios ultrapassam agora a escala do devastador incêndio florestal de 2010 no Monte Carmelo.

O Hospital Assaf Harofeh confirmou ter recebido 10 pessoas para receber tratamento, acrescentou a KAN.

Já anteriormente, o diário israelita Yedioth Ahronoth tinha referido que 12 pessoas tinham ficado feridas nos incêndios.

As estimativas do Fundo Nacional Judaico indicam que os actuais incêndios florestais nas colinas de Jerusalém Ocidental destruíram cerca de 2.891 hectares de floresta.

Um comunicado do Serviço de Bombeiros e Salvamento informou que muitas comunidades em várias áreas foram evacuadas.

As evacuações foram desencadeadas por incêndios violentos que deflagraram em várias zonas devido ao aumento das temperaturas e aos ventos fortes, estando 111 equipas de bombeiros e 11 aviões a lutar para extinguir as chamas.

A KAN noticiou igualmente um incêndio violento na floresta de Eshtaol, entre Jerusalém Ocidental e Telavive.

Segundo a KAN, as autoridades emitiram instruções para a possível evacuação de mais comunidades devido aos incêndios florestais.

O Serviço de Incêndios e Salvamento elevou o seu nível de alerta para o ponto mais alto devido à fúria dos incêndios e pediu ajuda internacional para extinguir as chamas entre Jerusalém Ocidental e Telavive.

As autoridades também fecharam a principal autoestrada que conecta as duas cidades como medida de precaução.

Israel pede ajuda ao estrangeiro

Israel solicitou aviões de combate a incêndios à Grécia, Croácia, Itália e à Administração Cipriota Grega para ajudar a apagar os incêndios, informou a KAN.

O Canal 7 informou que as bases da força aérea estão preparadas para receber aviões de combate a incêndios de forças armadas estrangeiras, se necessário.

Devido aos incêndios, alguns serviços ferroviários foram interrompidos.

Entretanto, a Ministra dos Transportes de Israel, Miri Regev, deu instruções às autoridades competentes para que os comboios a diesel estejam preparados para serem utilizados se a rede eléctrica do país for comprometida pelos incêndios florestais em curso, informou a Rádio do Exército de Israel.

O Comandante dos Bombeiros do Distrito de Jerusalém Ocidental, Shmulik Friedman, disse que estes incêndios podem ser “os maiores da história de Israel”.

O Ministro da Defesa, Israel Katz, declarou o estado de emergência a nível nacional no início do dia e ordenou ao exército que ajudasse os bombeiros na região das colinas de Jerusalém Ocidental.

O Canal 12 informou que Israel cancelou todas as celebrações programadas para o Dia da Independência devido aos enormes incêndios florestais.

O Dia da Independência, que assinala a criação de Israel em 1948 na Palestina histórica, coincide com as comemorações da Nakba na Palestina ocupada, referindo-se à expulsão forçada em massa de cerca de 800.000 palestinianos durante esse período em que os bandos sionistas levaram a cabo massacres contra civis.

Na semana passada, as autoridades israelitas evacuaram os habitantes de várias cidades do centro de Israel devido a incêndios florestais generalizados, provocados por temperaturas elevadas e ventos fortes, que destruíram 2 471 hectares e feriram nove pessoas.