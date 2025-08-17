Milhares de socorristas paquistaneses lutaram contra a chuva e lama até aos joelhos no domingo, escavando casas de debaixo de pedregulhos massivos numa busca desesperada por sobreviventes depois de inundações repentinas terem matado pelo menos 344 pessoas no norte do país.

Mais de 150 pessoas estão desaparecidas no noroeste do Paquistão, disse no domingo o chefe da autoridade provincial de catástrofes.

A maioria das mortes foi relatada na província de Khyber Pakhtunkhwa, onde chuvas de monção que estão previstas a intensificarem nos próximos dias provocaram inundações e deslizamentos de terra que colapsaram casas.

No distrito de Buner, o mais afetado, pelo menos 208 pessoas foram mortas e "10 a 12 aldeias inteiras" parcialmente enterradas, disse um porta-voz do resgate provincial à AFP.

"A operação para resgatar pessoas presas sob os destroços está em curso", disse Bilal Ahmed Faizi da agência de resgate de Khyber Pakhtunkhwa.

"Ainda há preocupação de que dezenas de pessoas possam estar presas sob os escombros... as hipóteses daqueles enterrados sob os destroços sobreviverem são muito baixa".

Disse que cerca de 2.000 trabalhadores de resgate estavam envolvidos na recuperação de corpos sob os destroços e na realização de operações de socorro em nove distritos, onde a chuva ainda estava a dificultar os trabalhos.

Jornalistas da AFP em Buner viram veículos meio enterrados e pertences espalhados na lama, com lodo cobrindo casas e lojas.

Estradas inundadas dificultaram o movimento de veículos de resgate, enquanto algumas pessoas das aldeias trabalhavam para cortar árvores caídas para abrir caminho depois de a água ter recuado.

"Os nossos pertences estão espalhados, arruinados e em mau estado", disse à AFP o lojista local, Noor Muhammad, enquanto usava uma pá para remover lama.

"As lojas foram destruídas juntamente com tudo o resto. Mesmo o pouco dinheiro que as pessoas tinham foi arrastado", acrescentou.

O governo provincial declarou os distritos montanhosos severamente afetados de Buner, Bajaur, Swat, Shangla, Mansehra e Battagram como áreas atingidas por catástrofe.

"Esta catástrofe espalhou-se por todo o lado e cercou-nos de todos os lados. Ficámos presos nas nossas casas e não conseguíamos sair", disse à AFP outro residente de Buner, Syed Wahab Bacha.

"Toda a nossa comunidade pobre foi afetada. As lojas no bazar inferior foram destruídas. Esta estrada era o nosso único caminho, e também foi arrastada", acrescentou.