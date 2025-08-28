O Presidente argentino Javier Milei foi alvo de um ataque com pedras por parte de manifestantes que protestavam contra as acusações de corrupção que envolvem a sua irmã, enquanto fazia campanha eleitoral nos arredores de Buenos Aires.

O líder de direita, que está a fazer campanha antes das eleições intercalares de outubro, foi rapidamente retirado do local pela sua equipa de segurança e não sofreu ferimentos. Esta informação foi partilhada pelo porta-voz da presidência, Manuel Adorni, na plataforma X.

Milei estava a cumprimentar os seus apoiantes na parte de trás de uma carrinha na cidade de Lomas de Zamora, cerca de 20 quilómetros a sul da capital Buenos Aires. Nesse momento, os manifestantes começaram a atirar pedras, garrafas e plantas contra o veículo.

A comitiva que transportava o Presidente e a sua irmã Karina Milei, que também é a sua assessora principal, deixou rapidamente a área. Posteriormente, houve uma briga entre os apoiantes e os opositores do presidente e, segundo testemunhas, uma apoiante ficou ferida nas costelas.

A irmã na agenda