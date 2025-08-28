O Presidente argentino Javier Milei foi alvo de um ataque com pedras por parte de manifestantes que protestavam contra as acusações de corrupção que envolvem a sua irmã, enquanto fazia campanha eleitoral nos arredores de Buenos Aires.
O líder de direita, que está a fazer campanha antes das eleições intercalares de outubro, foi rapidamente retirado do local pela sua equipa de segurança e não sofreu ferimentos. Esta informação foi partilhada pelo porta-voz da presidência, Manuel Adorni, na plataforma X.
Milei estava a cumprimentar os seus apoiantes na parte de trás de uma carrinha na cidade de Lomas de Zamora, cerca de 20 quilómetros a sul da capital Buenos Aires. Nesse momento, os manifestantes começaram a atirar pedras, garrafas e plantas contra o veículo.
A comitiva que transportava o Presidente e a sua irmã Karina Milei, que também é a sua assessora principal, deixou rapidamente a área. Posteriormente, houve uma briga entre os apoiantes e os opositores do presidente e, segundo testemunhas, uma apoiante ficou ferida nas costelas.
A irmã na agenda
Esta agitação surgiu após Milei ter enfrentado reações crescentes devido a gravações de áudio divulgadas por Diego Spagnuolo, ex-presidente da agência pública para pessoas com deficiência. Nas gravações, Spagnuolo alegava que Karina Milei tinha desviado fundos destinados a pessoas com deficiência.
Pouco antes do início dos protestos, Milei falou em Lomas de Zamora e negou as acusações. «Tudo o que Spagnuolo disse é mentira», afirmou aos jornalistas. «Vamos levá-lo à justiça e provar que ele mentiu.»
O escândalo tem ocupado as manchetes da Argentina há dias e corre o risco de prejudicar o apoio que Milei conquistou desde que assumiu o cargo em dezembro de 2023 com a promessa de revitalizar a economia do país, que enfrenta uma crise, antes das eleições legislativas.
O economista de 54 anos tem recebido comentários positivos da sua base por reduzir a inflação em rápido crescimento da Argentina e gerar um superávit orçamental com cortes drásticos nos gastos públicos, incluindo programas para pessoas com deficiência.