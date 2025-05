A expectativa tomou conta do mundo católico num momento em que os cardeais encarregados de escolher um novo papa se preparavam para se recolher atrás das pesadas portas da Capela Sistina do Vaticano para o segundo dia de votação.

Na noite de quarta-feira, fumo preto subiu sobre as multidões que lotavam a Praça de São Pedro, confirmando que a primeira votação do conclave não alcançou a maioria de dois terços necessária para nomear o sucessor do falecido Papa Francisco.

Os 133 “Príncipes da Igreja” passaram a noite isolados na Casa Santa Marta e procuraram inspiração numa missa privada na manhã de quinta-feira antes de iniciar o segundo dia de votação.

Se a primeira votação secreta da manhã falhar novamente em identificar um vencedor claro entre os candidatos, será realizada uma segunda votação. Caso não haja consenso novamente, ocorrerão outras duas votações à tarde.

Os cardeais permanecerão com as portas fechadas até que o novo 267º pontífice seja claramente escolhido para liderar os 1,4 mil milhões de católicos do mundo. Eles juram segredo sobre o processo centenário sob pena de excomunhão.

‘Fumo preta’

Isolados para evitar distrações e fugas de informação, o único meio de comunicação dos cardeais sobre o resultado das votações é queimando os boletins de voto com produtos químicos para produzir fumo. O fumo é preto se não houver decisão, ou branco se um novo papa for escolhido.

As duas eleições papais anteriores, em 2005 e 2013, duraram dois dias cada, mas algumas no século passado levaram até cinco dias. A mais longa de todas durou quase três anos, entre novembro de 1268 e setembro de 1271.

Antes da fumaça, dezenas de milhares de pessoas — peregrinos, turistas e locais curiosos — reuniram-se na Praça de São Pedro, enquanto a luz quente do entardecer iluminava os monumentos da cidade. Houve murmúrios de desapontamento quando o sinal de fumo não saiu branco — o sinal esperado de uma votação bem-sucedida.

Mas o clima não era de desânimo.

“Não me importo que seja fumo preto, isso mostra que o Espírito Santo está a trabalhar. Haverá outras votações em breve, teremos o nosso papa”, disse James Kleineck, de 37 anos, do Texas.

Barbara Mason, de 50 anos, viajou do Canadá para o conclave, esperando ver um papa que continue os passos progressistas de Francisco.

“Estou feliz que eles estejam a levar tanto tempo, porque isso significa que estão a pensar cuidadosamente sobre quem será o papa”, disse ela, sugerindo que o popular enviado especial de Francisco, o Cardeal Matteo Zuppi, seria uma escolha digna.

O conclave de 2025 é o maior e mais internacional de todos os tempos, reunindo cardeais de cerca de 70 países — muitos dos quais não se conheciam anteriormente.

Antes da votação, não havia um favorito claro para suceder o carismático argentino Francisco, com os cardeais representando uma gama de tradições progressistas e conservadoras dentro da Igreja.

Mas os desafios enfrentados pela instituição de dois milénios são claros, e o novo papa, após a sua eleição, precisará exercer uma diplomacia aguçada num contexto de incerteza geopolítica, enquanto enfrentará profundas divisões dentro da Igreja.

O que a Igreja precisa

O início do conclave, com uma procissão solene de cardeais e outros clérigos na Capela Sistina, foi transmitido ao vivo em grandes ecrãs em frente à Basílica de São Pedro.

Após uma reunião inicial para uma oração silenciosa na Capela Paulina do Vaticano, eles seguiram em procissão colorida, escoltados pela Guarda Suíça, até à famosa capela do século XV decorada com os frescos de Michelangelo.

A missa marcou o último rito a ser celebrado publicamente antes que o novo papa seja apresentado ao mundo a partir da varanda da Basílica de São Pedro.

Cerca de 80% dos cardeais votantes foram nomeados por Francisco — um defensor impulsivo, mas carismático, dos marginalizados.

Mas enquanto alguns cardeais esperam que o novo papa proteja e desenvolva o seu legado, outros desejam um defensor mais conservador da doutrina.

Mais de uma dúzia de nomes estão a ser mencionados, desde o italiano Pierbattista Pizzaballa até ao húngaro Peter Erdo e o cingalês Malcolm Ranjith.