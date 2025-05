O Ministro do Tesouro e das Finanças turco, Mehmet Simsek, reuniu-se com o Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, em Washington, na quarta-feira, para discutir no domínio de expansão da colaboração económica e a cooperação estratégica regional, informou o Ministério das Finanças turco.

O Governador do Banco Central turco, Fatih Karahan, também participou na reunião, que decorreu numa “atmosfera construtiva”, segundo as autoridades. Ambas as delegações reafirmaram a vontade política comum dos Presidentes Recep Tayyip Erdogan e Donald Trump em aprofundar as relações multidimensionais entre os dois aliados da NATO.

Aprofundar as relações nos domínios do comércio, investimento e energia

As negociações centraram-se no reforço da cooperação em sectores-chave como o investimento, o comércio, os transportes e a energia. Simsek sublinhou especificamente a importância de levantar as restrições que impedem a cooperação bilateral na indústria da defesa - uma área sensível mas crucial para aprofundar as relações entre os dois países.

A delegação turca apresentou ainda pormenores sobre os esforços de estabilização económica em curso na Türkiye. O Ministro Simsek reiterou o empenhamento de Ancara em adotar “políticas macroeconómicas prudentes e sustentáveis”, assim como havia delineado em fóruns internacionais recentes, incluindo as reuniões da primavera do FMI e do Banco Mundial.

Para além da economia, as duas partes debateram questões regionais. Os responsáveis turcos sublinharam a necessidade de levantar as sanções contra a Síria e apresentaram os esforços diplomáticos em curso da Türkiye para alcançar um cessar-fogo na Ucrânia.

Com o objetivo de atingir 100 mil milhões de dólares no domínio do comércio

As negociações decorreram num contexto de crescimento das relações económicas entre a Türkiye e os EUA, com ambos os governos a manterem o seu compromisso de aumentar o comércio bilateral, com um objetivo de alcançar 100 mil milhões de dólares - um valor sublinhado nas recentes negociações diplomáticas.

Os analistas preveem que, nos próximos meses, se realizem reuniões técnicas de acompanhamento para fazer avançar iniciativas específicas discutidas durante a visita a Washington. Dado que a Türkiye continua a reposicionar-se como um ator económico e estratégico regional, uma cooperação reforçada com Washington poderá ser um fator crucial.