A França convocou o embaixador norte-americano, Charles Kushner, depois de ele ter escrito uma carta ao Presidente francês, Emmanuel Macron, alegando que a França tinha falhado em fazer o suficiente para conter a violência antissemita, disse um porta-voz do ministério dos negócios estrangeiros francês no domingo.

Kushner, que é judeu e cujo filho é casado com a filha do Presidente dos EUA, Donald Trump, publicou a carta aberta no Wall Street Journal em meio a profundas divisões entre França, EUA e Israel.

Na carta, instou o Presidente francês, Emmanuel Macron, a aplicar mais urgentemente as leis de crimes de ódio e moderar as críticas a Israel, dizendo que as declarações do governo francês sobre o reconhecimento de um estado palestiniano alimentaram incidentes antissemitas em França.

"A França tomou conhecimento das alegações feitas pelo Embaixador dos Estados Unidos, Sr. Charles Kushner, que, numa carta ao Presidente da República, expressou a sua preocupação com o aumento de atos antissemitas em França e notou a alegada falta de ação suficiente pelas autoridades francesas para os combater", disse o ministério.

"As alegações do Embaixador são inaceitáveis", disse o ministério, acrescentando que Kushner deveria comparecer na segunda-feira.

Apelando ao reconhecimento de um estado palestiniano