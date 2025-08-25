A França convocou o embaixador norte-americano, Charles Kushner, depois de ele ter escrito uma carta ao Presidente francês, Emmanuel Macron, alegando que a França tinha falhado em fazer o suficiente para conter a violência antissemita, disse um porta-voz do ministério dos negócios estrangeiros francês no domingo.
Kushner, que é judeu e cujo filho é casado com a filha do Presidente dos EUA, Donald Trump, publicou a carta aberta no Wall Street Journal em meio a profundas divisões entre França, EUA e Israel.
Na carta, instou o Presidente francês, Emmanuel Macron, a aplicar mais urgentemente as leis de crimes de ódio e moderar as críticas a Israel, dizendo que as declarações do governo francês sobre o reconhecimento de um estado palestiniano alimentaram incidentes antissemitas em França.
"A França tomou conhecimento das alegações feitas pelo Embaixador dos Estados Unidos, Sr. Charles Kushner, que, numa carta ao Presidente da República, expressou a sua preocupação com o aumento de atos antissemitas em França e notou a alegada falta de ação suficiente pelas autoridades francesas para os combater", disse o ministério.
"As alegações do Embaixador são inaceitáveis", disse o ministério, acrescentando que Kushner deveria comparecer na segunda-feira.
Apelando ao reconhecimento de um estado palestiniano
A carta de Kushner segue-se a outra carta enviada a Macron pelo Primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu no início desta semana, na qual Netanyahu acusou Macron de contribuir para o antissemitismo ao apelar ao reconhecimento internacional de um estado palestiniano, segundo o Jerusalem Post.
Macron emergiu como um dos críticos mais vigorosos da condução da guerra em Gaza por Netanyahu, particularmente no que se refere às baixas civis palestinianas, enquanto Trump tem apoiado firmemente o líder israelita.
"Declarações públicas a repreender Israel e gestos para o reconhecimento de um estado palestiniano encorajam extremistas, alimentam a violência e põem em perigo a vida judaica em França. No mundo de hoje, o antissionismo é antissemitismo - pura e simplesmente", escreveu Kushner.
O filho de Kushner, Jared Kushner, é casado com a filha de Trump, Ivanka Trump, que se converteu ao judaísmo antes do seu casamento em 2009. Têm três filhos que estão a ser criados como judeus.
Macron criticou publicamente o antissemitismo como contrário aos valores franceses e aumentou a segurança para proteger sinagogas e outros centros judeus em resposta a incidentes antissemitas ligados à guerra israelita em Gaza.