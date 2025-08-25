EUROPA
2 min de leitura
França convoca embaixador dos EUA devido a alegações de antissemitismo
Kushner instou Macron a aplicar leis de crimes de ódio e aliviar críticas a Israel, culpando a posição da França sobre a Palestina por alimentar o antissemitismo.
França convoca embaixador dos EUA devido a alegações de antissemitismo
A carta de Kushner a Macron veio dias depois de Netanyahu o acusar de alimentar o antissemitismo ao apoiar o reconhecimento de um estado palestiniano. / Reuters
25 de agosto de 2025

A França convocou o embaixador norte-americano, Charles Kushner, depois de ele ter escrito uma carta ao Presidente francês, Emmanuel Macron, alegando que a França tinha falhado em fazer o suficiente para conter a violência antissemita, disse um porta-voz do ministério dos negócios estrangeiros francês no domingo.

Kushner, que é judeu e cujo filho é casado com a filha do Presidente dos EUA, Donald Trump, publicou a carta aberta no Wall Street Journal em meio a profundas divisões entre França, EUA e Israel.

Na carta, instou o Presidente francês, Emmanuel Macron, a aplicar mais urgentemente as leis de crimes de ódio e moderar as críticas a Israel, dizendo que as declarações do governo francês sobre o reconhecimento de um estado palestiniano alimentaram incidentes antissemitas em França.

"A França tomou conhecimento das alegações feitas pelo Embaixador dos Estados Unidos, Sr. Charles Kushner, que, numa carta ao Presidente da República, expressou a sua preocupação com o aumento de atos antissemitas em França e notou a alegada falta de ação suficiente pelas autoridades francesas para os combater", disse o ministério.

"As alegações do Embaixador são inaceitáveis", disse o ministério, acrescentando que Kushner deveria comparecer na segunda-feira.

RelacionadoTRT Global - 'Não temos lições a aprender': França critica Netanyahu por acusar Macron de antissemitismo

Apelando ao reconhecimento de um estado palestiniano

Recomendado

A carta de Kushner segue-se a outra carta enviada a Macron pelo Primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu no início desta semana, na qual Netanyahu acusou Macron de contribuir para o antissemitismo ao apelar ao reconhecimento internacional de um estado palestiniano, segundo o Jerusalem Post.

Macron emergiu como um dos críticos mais vigorosos da condução da guerra em Gaza por Netanyahu, particularmente no que se refere às baixas civis palestinianas, enquanto Trump tem apoiado firmemente o líder israelita.

"Declarações públicas a repreender Israel e gestos para o reconhecimento de um estado palestiniano encorajam extremistas, alimentam a violência e põem em perigo a vida judaica em França. No mundo de hoje, o antissionismo é antissemitismo - pura e simplesmente", escreveu Kushner.

O filho de Kushner, Jared Kushner, é casado com a filha de Trump, Ivanka Trump, que se converteu ao judaísmo antes do seu casamento em 2009. Têm três filhos que estão a ser criados como judeus.

Macron criticou publicamente o antissemitismo como contrário aos valores franceses e aumentou a segurança para proteger sinagogas e outros centros judeus em resposta a incidentes antissemitas ligados à guerra israelita em Gaza.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us