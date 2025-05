"Um tribunal comercial norte-americano bloqueou as tarifas do "Dia da Libertação" do Presidente Donald Trump, impedindo a sua entrada em vigor, ao decidir que o presidente excedeu a sua autoridade ao impor taxas generalizadas sobre importações de países que vendem mais aos Estados Unidos do que compram.

O Tribunal de Comércio Internacional, com sede em Manhattan, disse que a Constituição dos EUA dá ao Congresso autoridade exclusiva para regular o comércio com outros países, que não é ultrapassada pelos poderes de emergência do presidente para salvaguardar a economia americana.

"O tribunal não se pronunciou sobre a fundamentação ou provável eficácia destas tarifas implementadas pelo Presidente como meio de pressão. Este uso é inadmissível não por ser imprudente ou ineficaz, mas porque [a lei federal] não o permite", disse um painel de três juízes na decisão de quarta-feira.

Minutos depois, a administração Trump apresentou um requerimento de recurso.

A decisão foi tomada no âmbito de dois processos judiciais, um apresentado pelo apartidário Liberty Justice Center em nome de cinco pequenas empresas americanas que importam bens de países visados pelas taxas, e outro por 13 estados americanos.

As empresas, que vão desde um importador de vinhos e bebidas espirituosas de Nova Iorque até a um fabricante de kits educacionais e instrumentos musicais sediado na Virgínia, todos disseram que as tarifas prejudicarão a sua capacidade de negociar.

Pelo menos cinco outros processos legais contra as tarifas estão pendentes.

Stephen Miller, chefe de gabinete adjunto da Casa Branca e um dos principais conselheiros políticos de Trump, repreendeu o tribunal numa breve publicação nas redes sociais, escrevendo: "O golpe judicial está fora de controlo".

Ilegais, imprudentes

Dan Rayfield, Procurador-Geral do Oregon e democrata cujo gabinete lidera o processo judicial dos estados, classificou as tarifas de Trump como ilegais, imprudentes e economicamente devastadoras.

"Esta decisão reafirma que as nossas leis importam e que as decisões comerciais não podem ser tomadas por capricho do presidente", disse Rayfield num comunicado.

Trump reivindicou ampla autoridade para estabelecer tarifas ao abrigo da Lei dos Poderes Económicos de Emergência Internacional (IEEPA), que se destina a enfrentar ameaças "invulgares e extraordinárias" durante uma emergência nacional.

A lei foi historicamente usada para impor sanções a inimigos dos EUA ou congelar os seus bens. Trump é o primeiro presidente americano a usá-la para impor tarifas.

O Departamento de Justiça disse que os processos deveriam ser rejeitados porque os requerentes não foram prejudicados por tarifas que ainda não pagaram, e porque apenas o Congresso, não empresas privadas, pode contestar uma emergência nacional declarada pelo presidente ao abrigo da IEEPA.

Ao impor as tarifas no início de abril, Trump chamou ao défice comercial uma emergência nacional que justificava a sua tarifa generalizada de 10 por cento sobre todas as importações, com taxas mais elevadas para países com os quais os Estados Unidos têm os maiores défices comerciais, particularmente com a China.

Muitas dessas tarifas específicas por país foram suspensas uma semana depois. A administração Trump disse a 12 de maio que também estava temporariamente a reduzir as tarifas mais pesadas sobre a China enquanto trabalhava num acordo comercial de longo prazo. Ambos os países concordaram em cortar as tarifas reciprocamente durante pelo menos 90 dias.

As tarifas intermitentes de Trump, que ele disse pretenderem restaurar a capacidade de produção americana, causaram um choque nos mercados financeiros dos EUA.

A decisão de quarta-feira pode ser recorrida para o Tribunal de Recurso dos EUA para o Circuito Federal em Washington, DC, e em última instância para o Supremo Tribunal dos EUA.