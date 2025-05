[NOTA: Filme Habitantes disponível até 19 de maio de 2025.]

Durante milénios, os nativos americanos conseguiram gerir e moldar com sucesso as suas paisagens, mas séculos de colonização perturbaram a sua capacidade de manter as suas práticas tradicionais de gestão da terra. Nos desertos, costas, florestas, montanhas e pradarias, as comunidades nativas dos EUA estão a restaurar as suas antigas relações com a terra. As cinco histórias incluem a manutenção das tradições da agricultura de sequeiro dos Hopi no Arizona; a recuperação dos búfalos na reserva de Blackfeet em Montana; a manutenção de uma silvicultura sustentável na reserva dos Menominee no Wisconsin; a revitalização das florestas alimentares nativas no Havai; e o regresso do fogo controlado à paisagem pela tribo Karuk da Califórnia.

À medida que a crise climática se agrava, estas práticas testadas pelo tempo dos habitantes originais da América do Norte estão a tornar-se cada vez mais essenciais num mundo em rápida mudança.

Antecedentes

As alterações climáticas representam uma ameaça imediata à saúde, ao bem-estar e aos modos de vida dos povos indígenas. As nações tribais estão na linha da frente do combate às alterações climáticas, incluindo o aumento da frequência e da intensidade dos incêndios florestais, temperaturas mais elevadas, alterações nos ecossistemas, acidificação dos oceanos, perda de florestas e danos nos habitats. As alterações climáticas também levantam questões sobre o que acontecerá aos serviços ecossistémicos espiritual e culturalmente significativos que são essenciais para manter a identidade de muitas tribos. As comunidades indígenas são desproporcionadamente prejudicadas pelas alterações climáticas, uma vez que dependem mais dos recursos naturais do que a população dos EUA no seu conjunto. Entre os impactos negativos contam-se as ameaças aos alimentos tradicionais, como o peixe e as colheitas, que têm proporcionado sustento e saúde cultural, económica, medicinal e comunitária a inúmeras gerações.

As ameaças emergentes estimularam um esforço concertado de várias tribos para avançarem com estratégias de adaptação às alterações climáticas. Estas tribos estão a liderar o caminho, guiadas pela gestão da terra através do conhecimento tradicional, e estão a adaptar-se rapidamente e até a contrariar directamente as alterações climáticas. Exemplos como as técnicas de agricultura de sequeiro dos Hopi mostram como lidar com um clima extremamente árido e quente; a criação de bisontes nativos nas pradarias do Midwest melhora o sequestro de carbono ao mesmo tempo que elimina a necessidade de matérias-primas; e a gestão dos incêndios florestais que está a ser orientada pelo fogo controlado são apenas algumas das histórias que dão uma ideia da sabedoria e da importância que as práticas indígenas de utilização dos solos reflectem e de como é crucial que a sua história seja ouvida. Os esforços individuais de cinco tribos serão integrados numa tapeçaria de soluções climáticas que testemunha o poder duradouro das suas culturas únicas. As práticas indígenas de gestão do território nas florestas, desertos, pradarias e litorais da América do Norte têm muito a oferecer ao actual debate em torno da adaptação e mitigação do clima.

Entrelaçando histórias de colonização com o ressurgimento moderno da liderança nativa, INHABITANTS conta uma história do passado conturbado e do futuro esperançoso da América. Em última análise, este documentário é uma plataforma para capacitar as comunidades nativas a partilharem a sua sabedoria e a expandirem a sua influência na tomada de decisões sobre a forma de administrar estas terras.