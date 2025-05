O Catar anunciou uma iniciativa para fornecer gás natural à Síria através da Jordânia, com o objetivo de ajudar a melhorar o fornecimento limitado de energia no país.

A iniciativa visa "contribuir para a geração de eletricidade a partir de 400 megawatts, com aumentos graduais financiados pelo Fundo de Desenvolvimento do Catar", afirmou Khalifa Abdullah Al Sharif, encarregado de negócios do Catar em Damasco, segundo a agência estatal de notícias síria, SANA, na quinta-feira.

O Ministro da Eletricidade da Síria, Omar Shaqrouq, declarou que a ajuda do Catar contribuirá para o setor energético sírio ao fornecer 2 milhões de metros cúbicos de gás natural diariamente.

"Essa contribuição gerará 400 megawatts adicionais de eletricidade, melhorando o fornecimento de energia e aumentando-o de duas a quatro horas por dia", disse ele à SANA. "Isso terá um impacto positivo na vida diária dos cidadãos e apoiará setores vitais no país."

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari, afirmou que o Catar deseja fornecer apoio energético à Síria, enfatizando que a assistência abrangerá todo o território sírio, contribuindo para uma maior estabilidade.

Esforços de reconstrução

Em entrevista ao canal Al Jazeera, com sede no Catar, Al Ansari declarou que o Emir do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, emitiu diretrizes claras para apoiar o povo sírio. Ele explicou que o objetivo do Catar é atender às necessidades de reconstrução da Síria.

Al Ansari reiterou que o Catar "tem apoiado o povo sírio ao longo de sua revolução, de 2011 a 2024, e agora está comprometido em apoiar os esforços de reconstrução."

Ele destacou a coordenação do Catar com parceiros internacionais para fornecer ajuda à Síria, ao mesmo tempo em que valorizou "as relações com parceiros globais, incluindo os Estados Unidos."

"Mantemos discussões diárias com nossos parceiros para coordenar os papéis no apoio ao povo sírio", acrescentou, enfatizando que as diretrizes do emir são claras quanto à garantia de assistência contínua à Síria.

A Síria enfrenta graves problemas de escassez de energia, agravados pelo colapso do regime de Bashar al Assad, que a nova administração do país está a tentar resolver.