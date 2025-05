Pelo menos nove pessoas foram mortas depois de um veículo se ter dirigido contra uma multidão num festival de rua em Vancouver, no Canadá, confirmou a polícia.

“A partir de agora, podemos confirmar que nove pessoas morreram depois de um homem ter atravessado uma multidão no festival Lapu Lapu de ontem à noite”, afirmou a polícia de Vancouver em comunicado.

Anteriormente, a polícia disse que várias pessoas foram mortas e várias outras ficaram feridas depois de um condutor ter conduzido contra uma multidão num festival de rua na E. 41st Avenue e Fraser, acrescentando que o condutor do veículo foi detido.

O Primeiro-Ministro Mark Carney afirmou, numa mensagem publicada na rede social X, que estava “devastado” pelos “horríveis acontecimentos”.

“Apresento as minhas mais profundas condolências aos entes queridos dos mortos e feridos, à comunidade filipino-canadiana e a todos em Vancouver”, afirmou. “Estamos todos de luto convosco”.

O veículo foi conduzido contra uma multidão reunida para o Lapu Lapu Day Block Party, uma celebração anual em honra do primeiro herói nacional das Filipinas.

Don Davies, um membro do parlamento que representa o distrito de Vancouver Kingsway, escreveu no X: "Acabei de ouvir a trágica notícia do terrível ataque no festival Lapu Lapu. Estou a rezar por todas as vítimas e pelas suas famílias".

O Primeiro-ministro da Colúmbia Britânica, David Eby, disse estar “chocado e de coração partido” com a notícia, e o Presidente da Câmara Municipal, Ken Sim, disse que “os nossos pensamentos estão com todas as pessoas afectadas e com a comunidade filipina de Vancouver durante este período incrivelmente difícil”.